23 ago 2019

La semana pasada, Paco León colgaba una foto en Instagram como vino al mundo y la red social consideraba que había enseñado más de la cuenta, yendo en contra de su política, y se la borraba. El actor, recortaba un poco la imagen, pero se la retiraban, porque el vello público tampoco es adecuado para ellos. Finalmente, parecía pasar el filtro con una tercera imagen...

Pero está enfadado. Mucho. Porque considera que Instagram no está respetando su libertad para posar delante de sus 'followers' como le plazca. Así que, en un acto de completa rebeldía, ha vuelto a fotografiarse desnudo y a colgarlo. Eso sí, esta vez se ha curado en salud y no hay ningún pedazo de carne de esos que son considerados 'non gratos' para los responsables de la plataforma.

Paco ha utilizado una cita de Albert Camus para acompañar a la instantánea: "La única manera de lidiar con este mundo sin libertad, es volverte tan absolutamente libre que tu mera existencia sea un acto de rebelión".

Paco no es el primero -ni será el único- que recibe el tirón de orejas de Instagram por enseñar alguna zona prohibida de su cuerpo, pero si podemos decir que fue uno de los pioneros en nuestro país en desnudarse ante sus seguidores al conseguir una cifra determinada de 'followers'. Por aquel entonces, no se imaginaba que acabaría en pie de guerra contra esa red que le permitía presumir de cuerpazo ante el mundo.

