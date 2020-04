29 abr 2020

Se acabó. Y esta vez no parece que quede abierta una puerta a la reconciliación. No estamos ante un paréntesis, sino ante una ruptura definitiva. Mar Torres concede este miércoles una entrevista a la revista 'Hola' en la que anuncia que ha terminado con Froilán casi un año después de que decidieran darse una segunda oportunidad.

La joven asegura que ha sido una decisión con la que ambos, que pasan el confinamiento distanciados (ella en Madrid y él en Marbella), están de acuerdo. Un punto y final amistoso que abre la posibilidad a que, en el futuro, podamos verles juntos de nuevo, aunque ya no como pareja sentimental.

Mar sostiene que los motivos que les han llevado a tomar esta decisión atienden a que, con el paso de estos años desde que se conocieron en el internado, han cambiado la manera de ver la vida. Que tienen dos perspectivas que, si bien no impiden que se sigan teniendo un profundo cariño, hacen imposible que sean pareja. Y deja claro que los vaivenes que tuvieron fue por la influencia de terceras personas que no les convenían.

Además, aprovecha para dar una imagen muy diferente a la que se pudiera haber dibujado del hijo de la Infanta Elena todo este tiempo, ensalzando unos valores de los que pocas veces se ha hablado asociados a Froilán: "La imagen que se ha dado de él desde que es pequeño no tiene nada que ver con la realidad. Da todo por la gente cercana a él y es superbuena persona".

La 'influencer' no duda, tampoco, en destapar qué fue lo que provocó que se prendiera la chispa entre ella y Froilán: "Me enamoró, sobre todo, que es como yo, un terremoto. No podíamos estar el uno sin el otro. Sé que me va a costar enamorarme de otra persona como lo hice de él".

Unas palabras de nostalgia y con las que ya habla de él como pasado. Como parte de una vida que compartió con él y de la que no se arrepiente en absoluto. Pero, a veces, las cosas no pueden ser y es mejor dejarlas marchar.