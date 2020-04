30 abr 2020 sara corral

Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores más queridos y admirados de Telecinco. Siendo ya un habitual en batir récords de audiencia con su programa, esta semana ha vuelto a ser una de las mejores de toda su carrera en cuanto a datos con un tema que ha revolucionado la televisión, la infidelidad de Alfonso Merlos a Marta López. A pesar de no ser el protagonista de la historia, Jorge Javier ha hecho durante esta semana demasiadas confesiones íntimas, y eso le tiene bastante preocupado.

El tema, que ha dado mucho de lo que hablar, ha hecho que el presentador muestre abiertamente su ideología. Sin embargo, a pesar de estar cómodo al decirlas, ha desvelado un enfrentamiento que tuvo con una vecina, y que le augura que sus palabras durante el programa le puedes traer problemas, aunque no debería ser así.

"Cuando me dio el ictus, llegué a casa y había una caja de cerezas de una vecina. Dejó el número de teléfono y llamé para agradecérselo. No tuve ninguna relación más", comenzaba contando a cámara Jorge, añadiendo: "Tengo muy buena relación con ellos, pero cuando empezó lo del Covid y entrevistamos a Irene Montero, esta señora me empezó a enviar unos mensajes…".

"La señora, sin conocerme de nada, pensaba que mi teléfono era la barra de un bar. A una persona que no conoce de nada que soy yo, empezó a mandar unos mensajes que lo mínimo que me ponía era 'lameculos'", continuaba contando Jorge Javier nervioso, rematando: "No se me ha pasado por la cabeza mudarme, pero estoy inquieto por lo que pueda pasar cuando pase todo esto".

Tras sus firmes declaraciones ideológicas, el presentador dice tener muy claro esperar consecuencias. ¿Será eso cierto?