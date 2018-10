15 oct 2018

Si algo caracteriza a Jorge Javier Vázquez es no tener vergüenza. Algo, que en principio puede dar reparo a muchas personas, se ha convertido en un tema característico en la vida del presentador.

Aprovechando que es una de las figuras clave en la televisión actualmente, Jorge Javier ha querido hablar sin tapujos de su vida sexual. "Me gusta el sexo. Mucho", escribe el presentador como título.

Sin embargo, esto que al parecer es fuerte, no se puede comparar con el resto de texto. Harto de las preguntas que según él son típicas en su vida, ha afirmado que el sexo le ha ayudado mucho en su vida: "El sexo no es una de las asignaturas de mi vida en que más haya triunfado. Estoy harto de que me pregunten "qué te va", "cuánto te mide", "activo o pasivo", "qué buscas. Quizás es que esta historia me pilla ya con el paso cambiado pero tengo la sensación de que nos estamos convirtiendo en atletas del sexo"", explicaba.

Jorge Javier ha querido hacer referencia a una de las citas de David Trueba que habla sobre una absurda obligación, muy extendida, que empuja a que todo lo que pasa sea la hostia. Para el presentador, esto también ocurre con el sexo: "Eso es imposible porque puede que un cuerpo congenie con otro a la primera pero lo normal es que eso no suceda. Y tampoco pasa nada si es así", concluía.

