30 abr 2020

Podría haber terminado en desgracia, pero no ha pasado de un susto. Margaret Sinclair Trudeau, madre del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se encuentra hospitalizada a sus 71 años, pero nada tiene que ver con el coronavirus. Margaret tuvo que ingresar tras inhalar humo en exceso en un incendio acontecido en el edificio en el que vive.

Ha sido el propio Justin el que ha aclarado, con un mensaje en sus redes sociales, que su madre no corre peligro: "He hablado con mi madre y, menos mal, se encuentra bien. Me gustaría agradecer a los servicios de emergencias su increíble trabajo, y a las otras familias que se han visto afectadas, me acuerdo de vosotros".

Este mensaje tranquilizador llega tras la confirmación de los bomberos de Montreal de que el incendio fue accidental, por culpa de un calentador de propano, que se encontraba en la terraza de la quinta planta y entró en contacto con un material combustible. Tres familias del vecindario se vieron afectadas, pero solo la madre de Trudeau tuvo que ser ingresada.