2 may 2020

No han sido unas semanas fáciles para Victoria Beckham, en el punto de mira desde que, en plena crisis sanitaria del coronavirus, pidiera ayuda económica al estado británico para mantener a 30 empleados de su firma de moda en medio de las pérdidas económicas que está trayendo este estado de alerta a nivel mundial. Un gesto que provocó una oleada de críticas: muchos no entendían cómo una de las familias más adineradas del país (con un patrimonio de casi 400 millones de euros), recurría a las ayudas públicas.

Esta misma semana, la propia Victoria explicaba que, finalmente, no se van a acoger a ese plan de ayudas. Una medida que podría atender a lo dañada que estaba quedando su imagen y la de su marca en medio de esa polémica. "Al principio, los accionistas llegaron a un acuerdo con la dirección para suspender a una pequeña parte del personal. En ese momento no sabíamos cuánto iba a durar el confinamiento o qué impacto iba a tener en el negocio", setenciaba a 'The Guardian'.

Añadía que, tras haberse analizado mejor esta decisión que había tomado el consejo de administración y con el apoyo de los inversores, habían decidido no pedir esas ayudas, que es lo que se determinó, reunido ese mismo consejo, semanas atrás. Una vuelta atrás que podría atender al callejón sin salida en el que se habían metido.

Y en medio de esta polémica ya zanjada, su marido, David Beckham, celebra este 2 de mayo su 45 cumpleaños. La ex Spice Girl ha tirado de álbum de fotos (ahora que hay tiempo para revolver cajones y armarios y encontrar auténticos tesoras) y ha sorprendido a sus 'followers' con una felicitación para la que ha tirado de imagen nostálgica.

En ella podemos ver a unos jovencísimos Beckham mientras sacan a pasear a sus perros. "Feliz cumpleaños, David. Recordando nuestros paseos con Snoopy y Puffy en Manchester hace unos dos. Aún paseamos a los perros juntos 23 años después. Te quiero mucho", se puede leer que ha escrito Victoria junto a la imagen.

Una imagen de esa época en la que David reinaba en el Manchester United, antes de que Florentino y su cartera posaran sus ojos en él para traerlo a Madrid, y que coincide con los compases iniciales de una historia de amor que acabó en matrimonio poco después, en 1999 (hace 21 años).