22 dic 2019

La familia Beckham no es de este planeta. Y es que a tan solo unos días de la Navidad, ya han comenzado con sus peculiares eventos: Victoria y David han celebrado el bautizo no de uno, si no de dos de sus hijos, lo más pequeños.

Cruz de 14 años y Harper Seven de ocho años, han acudido juntos a una Iglesia de Londres para bautizarse bajo la atenta mirada de su familia y algunos amigos de sus padres.

Una ceremonia estrictamente íntima pero a la que hemos podido acudir gracias a las imágenes que la diseñadora y el ex futbolista han compartido en Instagram. "Uno de los días más orgullos viendo a Harper y Cruz siendo bautizados frente a nuestros amigos y familiares. Hay tanto que agradecer...", escribía Victoria.

Unas fotos en las que podemos ver a los niños vestidos para la ocasión y a unos invitados de honor que han hecho de padrinos: el cantante Marc Anthony, la actriz Eva Longoria, el agente deportivo David Gardner y el peluquero Ken Paves.

"No podría estar más orgullosa de mis hijos y agradecida a mi familia y a los más maravillosos padrinos. Os amamos", comentaba la ex Spice Girl en la última publicación en la que también podemos verla fiel a su estilo con un total look blanco de traje.