3 may 2020

El objetivo es donar el 100% de los beneficios de la venta on line de esa prenda para abastecer a las residencias españolas de personal y material sanitario, algo tan necesario en esta crisis.

Hoy Corazón Ante un proyecto así, son muchos los rostros populares que han querido sumarse, entre ellos, Maxi Iglesias o Vanesa Romero, a quien no costó mucho convencer, a pesar de haber sufrido el COVID-19.

Vanesa Romero Cuando me llamaron, estaba pasando por momentos de altibajos porque este virus es muy raro y te envuelve en una montaña rusa de sensaciones, pero me sumé al proyecto, sin pensarlo. En cuanto me encontré bien, grabé el vídeo para apoyarles y me siento feliz de haber podido prestar mi ayuda.

Maxi Iglesias Yo tengo facilidad para sumarme a este tipo de iniciativas porque es donde encuentro la razón de la popularidad. Fama es sinónimo de llegar, de alcance, algo que es estupendo para tu trabajo, pero para este tipo de causas es, y debe ser, el mayor motor. Porque más que una obligación, es un privilegio tener la posibilidad de apoyar a quienes más nos necesitan, ¿no?

Vanessa Como ciudadana, siento que tengo el deber de ayudar, porque me han educado con esos principios. Ayudar forma parte de mí y ser conocida es un extra, porque eres un escaparate para comunicar muchas cosas. Es una obligación moral.

H.C. ¿Conocen la labor del Padre Ángel?

Maxi Sí, porque ha salido muchas veces en los medios. Él lleva años ayudando a los demás.

Vanesa Yo he colaborado con él en algunas ocasiones y lo que hace es increíble, por eso todo lo que podamos aportar es poco.

H.C. La verdad es que las residencias de mayores son las que más están sufriendo las consecuencias de este virus…

Vanessa Es una pena tremenda. Te pones en la situación de mucha gente, porque todos tenemos abuelos y gente mayor cerca y no te explicas cómo puede estar pasando algo así. Por eso hay que apoyar estas iniciativas. Considero que España es un país solidario y eso me emociona muchísimo.

H.C. ¿Cómo están pasando ustedes el confinamiento?

Maxi Yo estoy muy bien. Lo digo abiertamente, teniendo en cuenta a esa gente que está pasando por situaciones especialmente complicadas, por eso tengo la obligación de decir que estoy bien. Tengo la suerte de hablar con personas de diferentes ámbitos y edades y no te niego que me produce una sensación de rabia tremenda oír a alguien de mi entorno, que yo considero que está bien, quejándose. Entiendo que cada uno el tema de la libertad, lo lleva como puede, dependiendo también del tipo de vivienda en el que está, pero siempre coincide en que quienes lo dicen son personas que están viviendo con unos medios y posibilidades tremendas. Igual suena mal esto que voy a decir, pero es la verdad. No les cuelgo el teléfono, ahora, si vieras la cara que se me pone… (Risas) ¿De verdad te crees con derecho a quejarte, en pleno siglo XXI, con todo lo que tenemos a nuestro alcance? Me da rabia, por eso cuando me preguntan como estoy, solo puedo contestar: «Muy bien».

Maxi Iglesias durante la entrevista con la camiseta solidaria. pinit

H.C. ¿Solo o acompañado?

Maxi Solo, pero mi madre vive en el mismo bloque que yo. La tengo cerca y a mi abuela también, por eso estoy tranquilo.

Vanessa Yo no estoy sola, afortunadamente. Llevo 39 días con el COVID-19, comencé con los síntomas en el momento de mayor caos. De los primeros 15 días, no recuerdo nada, solo puedo decirte que este virus es muy traicionero, porque a veces te levantas perfectamente, pero vuelves atrás y nunca acabas de estar al 100%. De hecho, sigo con altibajos. Es una enfermedad extraña y solitaria. Es una experiencia rara.

H.C. Como para contarla en un libro, Vanesa, y digo esto porque estaba a punto de publicar su segunda obra. ¿En qué medida le ha afectado esta crisis?

Vanesa Iba a publicar el 27 de marzo…Parece ser que, si todo vuelve a la normalidad, saldrá a finales de mayo. Ojalá la gente pueda viajar con la protagonista de mi primera novela: Viajar con Sara, como yo, que he vivido un viaje espectacular, enfrentándome igual que ella, a miedos e inseguridades. Lo bueno es que al final he conseguido llegar a la meta. Espero que la gente lo disfrute.

H.C. Maxi, estaba en Argentina, rodando…

Maxi Trabajando en una serie de allí. Cuando estalló todo, se paró la producción y me vine para estar cerca de los míos. No me lo pensé dos veces. Quizás es un poco absurdo, pero sentí que me solidarizaba estando aquí. Sentía que, como español, debía venir a mi casa y quedarme en ella, era parte de esta percepción de estar unidos para salir de esta situación.

Hablaba Vanesa de 'volver a la normalidad'. No sabemos cuándo, pero ¿han pensado cómo vamos a salir de esta?

Vanesa Espero que nos haya servido de reflexión en muchos aspectos, para empezar, por ejemplo, a tener conciencia sobre el planeta. La vida nos ha parado y nos ha obligado a hacer una introspección y un ejercicio de análisis de nuestra vida. Espero que ese análisis nos haya calado y que, cuando salgamos, no se nos olvide.

Maxi Fíjate que, aunque yo hablaba de unidos, es separados como hay que salir de esta, por mucho que nos cueste porque somos una sociedad a la que le gusta tocarse, estar en contacto. Me preguntaban sobre las medidas que se van a adoptar en los rodajes y se me hace imposible pensar en ello, no solo por el sobrecoste, sino porque al final es un trabajo de mucho contacto entre muchas personas.

H.C. ¿Invitamos a la gente a que compre esta camiseta solidaria y colabore en esta campaña: #corazonesquebrillan?

Maxi ¡Claro! Es algodón del bueno, de muy buena calidad, aunque eso daría igual en este caso, porque va destinado a lo que va. ¡Cuántas veces compramos camisetas a lo largo del año que, al cabo de un tiempo, van al fondo del armario porque se pasan de moda! Lo solidario no pasa de moda. Nuestros mayores nos necesitan. Hay mucha gente dispuesta a ayudar, con una capacidad de entrega, de escucha… Siento admiración por esa gente y me encanta que vayamos a contribuir a mejorar su trabajo por comprar una camiseta. Encima, es preciosa…

Vanessa Aquí la llevo puesta. El tejido es buenísimo, se han hecho con muchísimo cariño y, además, ¿ves el corazón? Se ilumina en la oscuridad. Son sólo 39,95 € y el 100% va íntegro al Padre Ángel para que lo distribuya entre tanta gente que lo necesita.