5 may 2020

No es la primera vez que Pablo Motos se lleva un guantazo figurado con la mano abierta de uno de sus invitados. Tampoco es nuevo lo de que se convierta en 'trending topic' (él o su entrevistado) por alguna polémica pregunta. Y anoche volvió a pasar. Roberto Leal, mediante videollamada, se convertía en el hombre que le pegaba un nuevo corte en riguroso directo al valenciano.

Claro, que este jugó con fuego... y se quemó. Roberto había sido invitado ante su inminente aterrizaje en la parrilla de Antena 3, tras haber dejado atrás su etapa en TVE, para presentar el renovado 'Pasapalabra'. Evidentemente, este fue el tema principal de la conversación y donde encontramos esa pregunta poco correcta de la que Leal salió de manera muy elegante, pero atizando a la osadía de su entrevistador.

"¿Cómo llevas lo de hablar muy deprisa, lo llevas bien?", empezaba abordando el tema Pablo, encontrando una respuesta muy correcta de Roberto: "Yo hablo muy deprisa, aquí el 'quiz' está en hablar muy deprisa y que se te entienda". Hasta aquí, todo bien, el problema venía con la pregunta con la que hilaba el presentador esta contestación.

Roberto Leal durante la videoentrevista en 'El Hormiguero'. pinit

Motos lanzaba al aire: "Y, ¿cómo vas a hacer con lo del acento andaluz, lo vas a suavizar, lo vas a dejar...?". Era entonces cuando se encontraba con la contundencia de un Roberto al que no le faltan tablas: "Pues al final no tiene nada que ver el acento con la pronunciación o con la dicción, eso será un debate y a mí me encanta. Yo trataré de articular más pero simplemente en el momento en el que los concursantes me entiendan, que me entienden perfectamente, llevo 20 años trabajando en televisión".

Pero lo mejor estaba por llegar con esa postilla del andaluz en la que muchos han visto una indirecta, un ataque a la defensiva: "Sobre todo, yo creo que aquí lo que tienes que hacer es ser tú mismo, y si Antena 3 te llama es para que seas tú y no un muñeco".