5 may 2020

Emma García nació en Ordizia, Guipúzcoa, el 8 de junio de 1973. Periodista y presentadora de televisión, es una de las caras más emblemáticas de Telecinco. En los años 2003 y 2004 ganó los premios TP como mejor presentadora y desde entonces han sido numerosos los programas con los que ha cosechado grandes éxitos: 'Mujeres y hombres y viceversa', galas y debates, hasta llegar a 'Viva la Viva', donde todos los fines de semana, en directo, Emma nos ofrece las noticias más actuales.

En estos momentos tan duros, los animales de compañía siguen siendo nuestros fieles amigos. Emma García nos presenta a Argi, una preciosa bichón maltés.

Corazón No quiero pecar de indiscreta pero me gusta hacerles una pequeña ficha, como la del DNI. ¿Qué edad tiene Argi?

Emma García Cinco añitos cumplió en enero. Está en su mejor momento. (risas)

C. ¿Y en qué momento llegó a su vida?

E. G. En un maravilloso momento, con una niña que entonces tenía nueve años y que, desde que aprendió hablar, insistía en que quería y necesitaba un perro. Le hicimos ver la responsabilidad que conllevaba, lo que significaba y ella seguía queriéndolo. Nos tenía a toda la familia locos, a sus abuelos, tíos… conocía todas las razas y sus características. Tenía la casa llena de peluches de perro que paseaba. Y un 20 de enero llegó Argi, significa luz, y nos enamoramos de ella inmediatamente. Mi hija, imagínate, pero el resto de la familia también. Yo aprendo mucho de ella, es mi confidente, con quien mejor me llevo

C. Necesito saber cómo es ella. ¿Me da alguna pista?

E. G. Sí. Es muy suya con sus cosas, muy juguetona y muy alegre. Ah, y limpia. No le gusta nada sentirse sucia. Lo que no le hace mucha gracia son las coletitas pero si no las lleva, no ve…

C. ¿Qué comparten juntas? ¿Y con la familia?

E. G. Todo. Es una más, en casa no se pierde una. Allá donde va alguien, va ella. Su gran amor es mi marido Aitor. Cuando busca protección viene a mí y para jugar siempre elige a Uxue.

C. Con esta confinación pasan más tiempo toda la familia juntos. ¿Argi lo nota?

E. G. Normalmente pasamos mucho tiempo juntos, pero no tanto en casa, claro. Sí, lo nota. Está feliz, un poco más alborotada. Ya veremos cuando pase esto…

C. Los animales de compañía en ocasiones nos enseñan muchas cosas. ¿La sociedad los valora en su justa medida?

E. G. Los que no los valoran, no saben lo que se pierden. Yo hasta que no he tenido a Argi no he sido consciente del cariño y la compañía que hacen. Te enseñan muchas cosas y se establece una relación muy especial. Eso sí, como todos, necesitan una disciplina y una educación.

C. Hablemos de trabajo. Presenta los fines de semana Viva la vida, un programa de entretenimiento. ¿Le resulta duro dar información sobre los graves momentos que estamos pasando?

E. G. Está siendo durísimo. Es una situación tan dramática la que estamos viviendo…Pero me quedo con la unión tan fuerte y el cariño y apoyo que nos estamos dando estos días. Hay distancia, pero el afecto virtual traspasa ese metro y medio a través de miradas vidriosas, sonrisas cómplices y gestos de ánimo. Estamos muy pocos en plató, y cada uno con nuestras circunstancias, pero con una fuerza en el ambiente increíble. Estoy muy orgullosa de mi equipo de Viva la vida, tanto de los que están delante como de los que están detrás de las cámaras.

C. ¿Qué es lo que más le impacta?

E. G. Las cifras que nos estamos encontrando cada mañana. Conseguiremos reducirlas, pero de momento son demoledoras. Detrás de cada número hay una pérdida y mucho dolor. También hay que decir que este confinamiento está sacando lo mejor de las personas y estamos asistiendo a una imagen solidaria sin precedentes. Es maravilloso cómo se está volcando todo el mundo y, especialmente, el personal sanitario, que se está dejando la piel. Yo estoy en una montaña rusa, río y lloro a la vez porque es un momento tan dramático como emotivo.

C. El resto de la semana está confinada en casa. ¿Ha tenido que reorganizarse?

E. G. De lunes a viernes en casa, no salgo para nada. Después de tantas semanas, estamos organizados, con muchas cosas que hacer para mantenernos activos y con una actitud positiva y fuerte porque juntos podemos con este virus. Ya falta menos para vencerlo.