5 may 2020

En plena recta final de su cuarto embarazo, Pilar Rubio presenta su primera colección de trajes de baño, realizada de la mano de Selmark. Dentro de la promoción de la misma, la presentadora está realizando una ronda de videoentrevistas y, en la realizada con la revista 'Diez Minutos' ha dejado claro que, si bien saben de sobra el sexo de ese bebé, no lo van a decir... de momento.

Tampoco el nombre, aunque en este caso, porque parece que ella y Sergio Ramos no se han puesto de acuerdo aún a la hora de elegir el perfecto, el que es guste a los dos. Pilar, que no tardó en confirmar que estaba embarazada cuando las redes comenzaron a hacer circular el rumor, prefiere dejar para su intimidad ciertos detalles de ese estado que está viviendo en el más estricto de los confinamientos.

Sobre lo que sí se ha sincerado es sobre si le gusta o no hacer topless cuando va a la playa, un tema que viene al caso de las prendas que acaba de lanzar al mercado. Con naturalizad, Pilar explica que nunca le ha gustado dejar sus pechos al descubierto cuando toma el sol. Y da una explicación lógica.

No, la culpa no es de los 'paparazzi', que no le dejan obrar con libertad cuando se tumba sobre la arena, sino que piensa que no es bueno para el pecho esta práctica cada vez más habitual en las playas de nuestro país. Eso sí, le gusta acertar con ese bikini o traje de baño para que los recuerdos de las fotos que se toma, sean lo mejor posibles.