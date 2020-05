5 may 2020

Más líos para Marta López, por si no tuviera suficiente con llevar casi dos semanas en boca de todos, después de que quien era su pareja, Alfonso Merlos, apareciera en un vídeo con otra mujer (Alexia Rivas) al fondo de la imagen. Pero esta vez no ha sido el periodista el que ha puesto a la colaboradora en el punto de mira, sino uno de sus mejores amigos.

Nos referimos a Kiko Hernández, compañero suyo en la casa de 'GH' en la segunda edición y una de las personas que ya le advirtió que Merlos no era buena compañía como pareja. ¿Qué ha hecho el colaborador de 'Sálvame'? Dar detalles de más sobre la vida sentimental pasada de Marta, hasta el punto que ella misma le tuvo que pedir una rectificación en directo durante la emisión en directo de ayer del espacio de Telecinco.

Este lunes, en 'Sálvame', se empezaba a hablar de que López habría tenido un 'affaire' con un hombre casado y muy famoso de nuestro país. Las apuestas no tardaban en empezar a circular, en las redes sociales y también entre los presentes en el plató, por supuesto. Kiko, que aún sigue confinado en casa, entraba por videollamada para aportar los datos que tenía sobre ella.

Este aseguraba que Marta ha estado con dos futbolistas muy famosos de Primera División, pero la polémica llegaba cuando Jorge Javier Vázquez le preguntaba a Hernández si, además, esta había mantenido una aventura con un político de este país. El sí rotundo de Kiko debió de acarrear que su amiga le diera un tirón de orejas, porque no tardaba en recular. Pero el daño ya estaba hecho.

"Me he confundido, no ha tenido nada con ningún político", decía, provocando las risas de los presentes, a las que él añadía la segunda parte de una explicación que no todos se creyeron: "Fue en tiempos de 'Crónicas Marcianas', hace 18 o 19 años y la memoria me falla. Era otra compañera, no Marta".

¿De quién se trata? No se ha desvelado, así que seguiremos entretenidos buscando la identidad de ese hombre casado con el que Marta tuvo 'algo', aunque fuera hace casi 20 años.