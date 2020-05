7 may 2020

Marta López lo podía haber dicho más alto en la tarde de ayer en el plató de 'Sálvame', pero no más claro. Lleva dos semanas en el centro de la actualidad del corazón como víctima de aquel vídeo en el que hasta el momento había sido su pareja, Alfonso Merlos, y la reportera de 'Socialité' Alexia Rivas. Dos semanas en las que no solo ha dado su versión de los hechos y se ha abierto para que se conocieran sus sentimientos, sino que, además, ha soportado que se desenterraran sus amantes del pasado.

Y ayer, no pudo más. La presión mediática ha llegado a un punto para ella, que terminó por estallar en el programa de Telecinco, en una especie de desahogo ante la audiencia, pero, sobre todo, ante esos compañeros de cadena que la conocen desde hace mucho tiempo y que pueden entender la encrucijada emocional en medio de la que se encuentra.

"Llevo quince días que no se lo deseo a nadie. Lo único que quiero es coger e irme", decía mientras empezaban a aflorarle las lágrimas resbalando sobre sus mejillas horas más tarde de ver esas imágenes suyas publicadas en varias revistas junto al padre de los dos mayores de sus tres hijos, Jorge Cabeza.

"¿Qué hago? ¿Me paso el día desmintiendo? Prefiero que me llamen otra cosa y ahora parece que estoy disfrutando", se lamentaba, porque parece que no todo lo que se ha dicho estos días se corresponde con la realidad que ella ha vivido. "No me voy porque necesito trabajar. Yo me siento aquí porque soy una curranta y entiendo el programa", añadía antes de encontrar las disculpas de una de las personas que mejor la entiende y que más duro había sido con ella al asegurar que no entendía por qué no había frenado el tema: Kiko Hernández.

Lo que se está planteando es mi vida y se están diciendo mentiras"

"He estado a punto de no venir. Que la gente hable pero formar parte de esto o que parezca que lo estoy disfrutando, no me gusta. Lo que se está planteando es mi vida y se están diciendo mentiras", terminaba de soltar todo lo que tenía dentro, dejando ver que es la necesidad de tener un trabajo al que acudir lo que ha forzado a Marta a tener que aguantar un chaparrón nada agradable.