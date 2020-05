6 may 2020

Está siendo un final de curso diferente en todos los sitios y sea cual sea el grado de enseñanza. Tampoco le ha importado a la pandemia que el hijo del mismísimo Arnold Schwarzenegger tuviera que graduarse. Pero el actor se ha buscado la vida para hallar una solución con la que sorprenderle por terminar sus estudios.

"Sé que tu graduación de Michigan no fue la gran celebración con la que soñaste durante años, pero caminar por un escenario no es lo que hace que me sienta tan orgulloso de ti. Es tu compasión, tu trabajo duro, tu visión, tu pensamiento crítico y tu desinterés lo que me hace estallar de orgullo. No puedo esperar a verte escalar y triunfar", se puede leer junto a esa imagen que ha colgado en su cuenta de Instagram. Un montaje con el joven ataviado con el birrete y la toga que demuestra la pericia de Arnold con el Photoshop.

Sin duda, no ha servido para que Christopher pueda tener una fiesta de graduación al uso, pero sí para que sus hermanos (además de reírse un rato con la ocurrencia de su padre) hayan aprovechado los comentarios junto a esta imagen para felicitarle por su logro universitario. Seguro que, cuando las cosas se hayan normalizado, puede pegarse una buena fiesta con sus compañeros.