6 may 2020

Se ha convertido en el momento más bochornoso y polémico de la historia de 'MasterChef'. A Saray no le gustó que Jordi Cruz le reprendiera que no se había esforzado lo suficiente a la hora de hacer el postre, así que, el siguiente plato, lo presentó sin cocinar. Allá fue con su perdiz, sin desplumar ni siquiera, en medio del plato. Eso sí, convenientemente adornada con unas verduras absolutamente crudas.

Por supuesto, el mismo cocinero le espetó que era una falta de respeto, no solo para él y para los compañeros de concurso, sino para todas las personas que se habían quedado fuera de la selección final. Unas palabras que eran respaldadas por otro de los miembros del jurado, Pepe Rodríguez.

Así presentó Saray su perdiz. pinit

Saray no se arrepiente de lo que hizo. Es más, si le dieran una máquina del tiempo y volviera atrás, asegura que haría exactamente lo mismo que ya fue considerado como una afrenta. Ha sido en una entrevista con RTVE donde así lo ha manifestado, sin mostrar el más mínimo de los remordimientos habiendo podido sopesar en frío las palabras de Jordi y Pepe.

"¿Que me queréis ver aquí quitando plumas como una perra? No, no, no. Yo no me voy a poner aquí a arrancar plumas para darte a ti la satisfacción. ¿Qué queréis? ¿Que haga el pajarraco puteada ante todos? Pues toma pajarraco vivo para todos", explica con contundencia después de reconocer que sabía que estaba todo perdido y no iba a hacer esfuerzos en vano.

Tras asegurar que lo volvería a hacer, arremete contra los miembros del jurado sin miramientos: "El jurado es como muy frío. Están esperando a que hagas algo malo para pegarte tres palos en la espalda y terminarte de hundir". Unas palabras que no deben hacer sentado nada bien... Y a las que añadía: "Si me tienen que decir las cosas, que lo hagan con una sonrisa en la cara, con un poco de cariño... A mí me pusieron a 100 por hora".

Tampoco se corta a la hora de arremeter contra dos de sus compañeros: "Por el encontronazo con Teresa yo ya tenía un pellizco en el pecho. Y luego ya el elfo maléfico, Andy, me dio la estocada dándome 20 minutos de tiempo... ¿Perdona? Será malo y bicho...".