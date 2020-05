7 may 2020

Semana muy convulsa la que se está viviendo en 'MasterChef'. Casi sin tiempo a digerir el lío montado por esa perdiz sin cocinar (y sin pelar) de Saray tras un enganchón con Jordi Cruz, que llevó a que la cordobesa fuese expulsada del concurso, se les abre otro frente. En este caso, por ese 'casting' que han dado a conocer de la próxima edición 'Celebrity' y del que se ha quedado fuera Willy Bárcenas, que no se lo ha tomado nada bien.

El músico lanzaba ayer por la noche, una vez desveladas las identidades de los próximos concursantes, una publicación en su Instagram en la que acusaba, directamente a TVE, de no haberle incluido por su apellido. Tras contar cómo la productora contactó con él tras subir una receta a su Instagram, va detallando los pasos que se siguieron dentro de ese proceso truncado a principios de esta semana.

La productora nos dice que TVE se opone a que yo concurse en el programa"

Es entonces cuando Willy entra en materia polémica: "La productora nos dice que lo sienten muchísimo, que estaban encantados conmigo y querían que participase pero que TVE se opone a que yo concurse en el programa". Y el músico rompe una lanza a favor de los suyos, en una defensa pública férrea: "Me da pena, no lo voy a negar, pero tampoco voy a renegar de mi familia y muchísimo menos voy a tirar por la borda todos estos años de esfuerzo".

"Unos años en los que he conseguido ser, en la medida de lo posible, ser Guillermo, y nada más, con un grupo que hace música para la gente que solo y únicamente quiere música, para todos los que no saben de prejuicios ni hacen que esos mismos prejuicios sean su único medidor vital, los únicos ojos por los que quieren mirar", termina tras haber señalado que quedarse fuera en el último minuto le había dejado un regusto amargo.

Esta mañana, la productora responsable del 'talent', Shine Iberia, hacía llegar a los medios un comunicado en el que desmentían las palabras de Willy. Unas líneas en las que reflejan, de manera contundente, que había otros candidatos que se adecuaban más a lo que estaba buscando el formato. A continuación, reproducimos su contenido íntegro:

"Ante las informaciones aparecidas en las últimas horas en torno a la publicación de Guillermo Bárcenas en redes sociales, Shine Iberia quiere aclarar algunos puntos sobre su proceso de casting para 'MasterChef Celebrity':

-El criterio en el proceso de selección de los nombres que formarán parte de cada edición de 'MasterChef' corresponde a Shine Iberia, que cada temporada decide qué nombres entran en la edición y qué nombres finalmente no entran seleccionando los aspirantes definitivos de entre un grupo muy amplio (hasta 80 en cada temporada) que se han presentado a lo largo de estos últimos años. Esa selección final para 'MasterChef 5' -en la que no estaba Guillermo Bárcenas- se le traslada a TVE, que no interviene en ningún proceso de selección de 'MasterChef'.

-Antes de esta selección final, la productora pone en conocimiento de todos los nombres que participan en el casting, con independencia de que finalmente sean seleccionados, las condiciones económicas y calendarios de grabación del próximo 'Masterchef Celebrity'. De ese modo, si en algún caso no hay acuerdo o existen incompatibilidades de agenda, no se sigue avanzando. Asimismo, a todos se les da acceso a la Escuela Online 'MasterChef.'

-Por descontado en el criterio de selección de Shine Iberia no existe veto alguno hacia absolutamente ningún nombre. Tampoco por supuesto en el caso de Guillermo Bárcenas, que en la pasada edición de 'MasterChef Celebrity 4' no pudo formar parte del casting de selección (como era deseo de sus representantes) y que este año, tras realizar dos pruebas, finalmente no accedió al grupo de seleccionados por Shine como tantos otros nombres.

-Shine Iberia comunicó su decisión a los representantes de Guillermo Bárcenas dejándoles claro además que si el año próximo Guillermo estaba disponible y seguía teniendo interés, la productora estaría encantada de volver a considerarle de cara al casting del próximo 'Masterchef Celebrity'. Este planteamiento se le traslada habitualmente a muchos de los nombres que cada temporada forman parte de los casting y finalmente no están incluidos en la selección final".