8 may 2020 sara corral

El confinamiento a causa del COVID-19 ha traído grandes cambios para todos, y como no podía ser de otra manera, estos cambios han llegado también a 'Sálvame'. Belén Esteban ha cambiado su colaboración habitual para convertirse en la chef del programa, o al menos, eso es lo que trata de aparentar en las conexiones con su nueva sección de cocina. Ayer, sin embargo, las cosas no salieron como esperaba, y se derrumbó en directo.

Belén ha conseguido ya llevar a cabo grandes recetas como filetes rusos o cuscús casero. Pero, ayer el programa le ponía por delante un gran reto, hacer churros. Lo que nadie esperaba, es que la 'princesa del pueblo' se convirtiese en 'trendinc topic' por este motivo.

"He visto 28 tutoriales", comenzaba diciendo nada más empezar la conexión, a lo que Carlota Corredera añadía: "Me encanta que no tengas límites en la cocina". Pero parece, que aún preparándose la receta con antelación, este no era el plato estrella de Belén.

"¡Lo dejo! ¡Lo dejo!", decía Belén muy nerviosa y al punto de colapso, tras no hacerse con la máquina de churros que había comprado para la ocasión. Fue entonces cuando tuvo que parar la conexión para pedirle ayuda a su hija e intentar presentar un resultado final. "Qué mal lo he pasado. Pedí la máquina de churros, no me llegaba, estaba agobiada y ahora no me sale", decía llorando.

A pesar del angustioso rato que pasó Belén, la colaboradora se ha convertido con sus lágrimas en 'trending topic'.