8 may 2020

Está en su sexto mes de embarazo y aunque ya saben el sexo del bebé tanto ella como Sergio Ramos prefieren esperar a anunciarlo. Será el cuarto hijo del matrimonio y quién sabe si el último, porque Pilar no titubea al afirmar que nunca descarta nada. Esta semana ha presentado su primera línea de baño con Selmark, su último gran reto.

Hoy Corazón Vivir un embarazo en plena era del COVID-19 no debe ser muy fácil. ¿Cómo está siendo la experiencia?

Pilar Rubio La verdad es que me encuentro muy bien. No he notado ningún cambio notable salvo algún día que tenga alguna molestia. Mantengo mi rutina y me esfuerzo por no abandonarme, es más, cuando siento que tengo algo de pereza lo que hago es obligarme al doble de entrenamiento para estar activa. En cuanto al confinamiento, reconozco que estando embarazada no hago ningún plan especial fuera de casa por lo que me he adaptado mis horarios para compaginar el cuidado de mis niños, hacer de profesora infantil y luego dedicar tiempo a mi trabajo y redes sociales. Desde el primer día lo hice así y no he roto mi ritmo habitual porque no quiero que después se me haga todo cuesta arriba. De esta forma no siento el confinamiento porque los días son iguales que siempre.

H.C. ¿Por qué no quieren confirmar el sexo del bebé que esperan y más teniendo tres varones en casa?

P.R. Aún no hemos decidido cuando lo vamos a comunicar, pero evidentemente ya lo sabemos y te aseguro que la noticia llegará a todo el mundo por igual.

H.C. ¿Habrá un quinto?

P.R. ¡Madre mía! bueno nunca hay que decir que no, pero pienso que con cuatro ya vamos bien, aunque…

H.C. Lanza su primera colección de baño con la firma española Selmark pero este proyecto surgió antes de su embarazo y de ahí las fotos donde luce fantástica en el catálogo.

P.R. El proyecto empezó en enero de 2019 y las fotos se hicieron en Lanzarote en verano pero yo pienso adaptar los bañadores a mi embarazo. Ha sido un trabajo apasionante porque a diferencia de otras campañas donde solo pongo la imagen esta vez llevo la responsabilidad del diseño y lo he hecho con mucho esfuerzo y cariño. Me he pasado meses preguntando a todas las mujeres con las que me encontraba cuál era su traje de baño favorito y qué buscaban a la hora de elegir esa prenda. Con esa información, más lo maniática que soy con los bañadores, he conseguido cumplir mis diseños con la experiencia en corsetería que tiene esta marca. He querido prendas que favorezcan y se sientan cómodas.