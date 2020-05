9 may 2020

El año pasado, Carlota Prado decidió hacer público el suceso que tanto tiempo le marcó para siempre: la presunta agresión sexual que sufrió en la casa de Gran Hermano 18 por parte de José María López. Después de varios meses de silencio, la ex concursante ha decidido hacer público uno de las cláusulas que la productora Zeppelin TV le ofrece por este desafortunado suceso. Entre los puntos, Carlota ha publicado en su Instagram que la empresa le ofrece la suma de 25.000 euros y una oportunidad de desarrollo profesional. Algo que no parece haberle hecho mucha gracia.

"No se con que intención, no la he escuchado y no la voy a escuchar, al igual que no quise escuchar la primera oferta de negociación hace meses", comenzaba explicando Carlota asegurando que la música y el amor han salvado su vida. A lo que añadía: "Mi integridad no está en venta. Mi honor aquella noche ya se vendió. Me compadezco, y siento verdadera lastima por todas las personas que intentáis enterrar lo que me pasó y os ruego encarecidamente que repaséis vuestra moralidad. A estas alturas que no me conozcáis es, no menos que curioso".

Y sentenciaba con una triste información: "Por último, y no menos importante, no os tengo miedo. El miedo lo perdí cuando casi consigo finalmente suicidarme, con pastillas recetadas por mi psiquiatra a raíz de mi paso por vuestro "circo romano". No busco venganza, quiero justicia".

Zeppelin TV explica el acuerdo ofrecido

Una oferta que desde la compañía audiovisual han querido confirmar y aclarar: "La productora, a través de su equipo legal, le presentó al abogado de Carlota una propuesta de acuerdo extrajudicial que pretendía ofrecer facilidades y apoyo económico que ayudasen a la afectada en el proceso legal y en su recuperación psicológica, siempre bajo la premisa de buscar una solución lo menos lesiva para ella, y tratar de asistirla en el largo proceso legal que queda todavía por delante. Lamentamos que Carlota lo haya interpretado de otra manera".

Desde Zeppelin sentencian que se han volcado en intentar ayudarla en todo momento y que apoyan cualquier decisión que tome, como la de seguir con el proceso judicial y hacerlo público.