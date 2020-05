9 may 2020

Una vez más, Paulina Rubio vuelve a estar en el ojo del huracán (después de su bochornoso show en Instagram). En esta ocasión, la cantante mexicana ha sido demandada por Gerardo Bazúa, padre de su segundo hijo, Eros, de cuatro años, quien le acusa de no dejarle ver a su hijo desde hace más de un año. Esta demanda se suma así a las varias que le ha interpuesto su exmarido el empresario Colate Vallejo-Nájera, padre de su primer hijo, Nico, por la custodia del pequeño.

Afirman que la mexicana se está escondiendo para evitar recibir la demanda

El documento, al que ha tenido acceso 'Hoy Corazón', y que fue presentado el pasado 11 de marzo en la Corte de Miami, Florida, por la letrada de Bazúa y abogada de familia, Carla P. Lowry, es una petición para establecer la paternidad y poder tener un plan de visitas y de manutención del menor.

"Lo que pretende mi cliente es poder formar parte de la vida de su hijo. Él tiene los mismos derechos que su madre, la señora Rubio, quien desde hace más de un año no le permite verlo. En el 2019, solo lo ha visto veinte minutos. El niño es de los dos y la ley dice que tienen los mismos derechos y obligaciones", relata la letrada, que además nos indica cuál es el estado anímico del cantante: "Mi cliente está desesperado por poder ver ese niño. No sabe si el niño está bien y Paulina le dice que la única manera de dárselo es que él firme un contrato privado, con unas condiciones que no son nada razonables".

Paulina obstaculiza el proceso

Interpuesta ya la demanda en la Corte de Miami, según cuenta la abogada de Gerardo, a día de hoy tienen muchos problemas para poder notificárselo a Paulina formalmente. "Según las leyes en Estados Unidos, para que el proceso comience en firme, la otra parte tiene que darse por notificada, personalmente o a través de alguien adulto que reciba la demanda en sus manos. De momento, no hemos podido localizarla, se está escondiendo, pero esperamos que en los próximos días le sea entregada". Y es que al parecer ya son más de una docena de intentos fallidos para localizar a la cantante, quien, en teoría, está confinada en su mansión de Miami junto a sus hijos y su madre, la actriz Susana Dosamantes.

Para poner en antecedentes esta historia debemos remontarnos al año 2012, cuando Paulina y Gerardo comenzaban su relación después de conocerse en las grabaciones del concurso 'La Voz México', donde él era un participante más y ella una de los coach. Un año después, se publicaban sus primeras fotos juntos en Grecia y el 5 de marzo del 2016 nacía Eros, el segundo hijo de Paulina. Como nunca se casaron, cuando llegó la separación, en septiembre de 2018, solo tenían un régimen de visitas y custodia verbal, que al parecer el 'huracán mexicano' no ha cumplido.

Ppaulina ha incumplido los acuerdos que tenía con los padres de sus dos hijos

Puestos en contacto con Bazúa, que se encuentra en Miami, para poder seguir el juicio de cerca, prefirió en esta ocasión no dar declaraciones hasta que el proceso no comience. "Solo puedo decirte que lo único que quiero es poder estar con mi hijo, al que amo con locura", afirmó. A principios del año pasado, el cantante ofrecía estas declaraciones al programa 'Al Rojo Vivo' de Telemundo, donde explicaba su pesar por no ver a su hijo: "Vivo en un interrogante. Es la verdad, porque no sé dónde está mi hijo. Lo único que te podría decir es que cada noche y cada mañana pienso en él y me desespero. Siento que no es justo. No soy un hombre malo para que no me dejen ver a mi hijo. Yo no quiero problemas, pero quiero que me dejen ver a Eros. Yo jamás permitiría que su madre no le viera...La última vez que lo vi fue en un restaurante con su abuela y su hermano Nico, y fue solo un instante".

Según la abogada de Bazúa, esta conducta de Paulina se repite con todas sus parejas. Hay que recordar las innumerables veces que ella y Colate se han tenido que enfrentar en la corte de Miami por incumplir el acuerdo que ellos sí tienen firmado sobre las visitas y vacaciones de su hijo Nico. El último desencuentro tuvo lugar el pasado mes de diciembre, después de que la chica dorada, según declaró Vallejo-Nágera, le pusiera muchos impedimentos para que el niño pudiera pasar las vacaciones de fin de año en España con su padre y su familia paterna. En esta ocasión, Nicolás fue más allá y señaló a la abuela de su hijo como la culpable de la situación en la que se encontraban.

Gerardo, que está felizmente casado desde julio de 2019 con una chica 17 años mayor que él, solo espera que Paulina reciba la demanda y así poner fin a esta pesadilla.