21 abr 2020

Sucedió el fin de semana y, la verdad, aún estamos tratando de digerir lo sucedido. Paulina Rubio se adhería a una de las muchas campañas solidarias que proliferan en las redes sociales para recaudar fondos destinados a la lucha contra el coronavirus. Algo loable, si no fuera porque las condiciones en las que se puso delante de la cámara, no eran las idóneas...

Que se le trabase la lengua y dijera "yo me quedo en causa" en vez de "en casa", es lo de menos. Lo de más, la sensación que daba de haber consumido algo que le impedía estar en plenas facultades. Unas sospechas que se iban haciendo más grande con el devenir de los segundos y que se confirmaban cuando se dirigía a la que es su enemiga pública desde hace años: Thalía.

"Le mando un beso a Thalía, mi compañera de toda la vida", eran las palabras con las que se corroboraba que Paulina no estaba bien en ese momento en el que decidió participar en el concierto digital organizado por Lady Gaga bajo el nombre de One World, Together at Home. Y, evidentemente, se convirtió en 'trending topic'.

Su respuesta no arregló las cosas. Más bien, todo lo contrario. Rubio hacía un montaje con fragmentos de ese vídeo que se había convertido en viral, y cantando en una segunda pantalla. Por supuesto, el "nada de esto fue un error" que suena de fondo, tema suyo conjunto con Coti, no hace sino echar más leña al fuego de una nueva polémica sobre sus hombros.