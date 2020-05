12 may 2020

Si hay algo que siempre ha caracterizado a Amaia Romero, desde que la vimos poner un pie en la Academia de 'OT 17', es la naturalidad y la sinceridad. Así que no se ha cortado a la hora de responder a las palabras de Tinet Rubira, directivo de la productora que se encarga del 'talent'. Porque no le ha gustado nada que este se haya manifestado tras ver la luz su documental en Amazon Prime Video.

Para ponernos en situación, existe un documental, realizado por la misma productora y bajo el paraguas de 'Operación Triunfo', guardado en un cajón. Y Tinet ha manifestado que, si no se ha emitido, es porque la navarra no quiere, porque reniega del espacio televisivo al que le debe la fama y el despegue de su carrera artística.

Rubira ha explicado que ese documental sobre la edición que ella ganó y que la tenía como gran protagonista, no se ha emitido porque la propia Amaia "consideró que quería distanciarse de 'OT' y, si salía cuando sacase su disco, podría perjudicar a su carrera".

"Hemos decidido no sacarlo ni comercializarlo. Estoy convencido de que no hubiese perjudicado a su carrera. Pero, solo por el hecho de que pudiese pensarlo, lo hemos congelado y no lo hemos lanzado", proseguía Rubia con esa explicación a la que añadía: "Se sentía incómoda con esta etapa en la que estaba más perdida. No quería que saliese un año después".

Unas palabras que se le han clavado en el corazón y a las que ha dado réplica en Twitter. Sin esconderse. Citándole en el tuit para asegurarse de que sus palabras no se perdían en la inmensidad de la red social. "Hola @tinetr. Yo nunca he querido distanciarme de 'OT', actué tres veces en 'OT 18' y visité la Academia en las dos últimas ediciones. Os tengo mucho cariño. Ojalá el docutriunfo hubiera salido cuando tenía sentido".

Unas palabras muy educadas, pero que dejan claro que Amaia no tiene intención de que esa producción se estrene ahora, porque ha pasado un tiempo considerable como para que no tenga sentido su emisión y continúe guardado en un cajón del que, al menos a medio plazo, no parece que vaya a salir.