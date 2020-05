12 may 2020 sara corral

La relación entre Jorge Javier Vázquez y Mila Ximénez ha sido durante muchos años un constante tira y afloja. Ahora, que la cuarentena los había separado ya que Mila no acudía al programa, eran menos habituales los encontronazos entre ambos. Sin embargo, Mila ha vuelto, y a pesar de la bonita amistad que tienen, ayer, acabaron discutiendo por alguien en especial, Paula Echevarría.

Mila, que cuenta con una nueva sección en la que ensalza o sentencia las acciones de algunas de las caras más conocidas del momento, ha tenido un duro comentario para Paula Echevarría. Y Jorge Javier, que no compartía su opinión, no ha dudado en saltar.

"Al infierno Paula Echevarría porque se coló en un centro de belleza", comenzaba diciendo Mila, a lo que Jorge Javier, muy indignado, contestaba: "Yo conozco ese centro a la perfección. La gente no solo va a cortarse el pelo, te puedes hacer muchísimas cosas más".

Mila, muy enfadada por el sabotaje a su sección, contestaba: "No puedes meterte en mi sección a opinar. Yo solo he mandado al infierno a Paula por su actitud, no me ha gustado". A lo que Jorge, entre risas, ha sentenciado diciendo: "Le tienes envidia, no tienes razón. No me gustan la injusticias. Lo impugno, te voy a quitar esta sección".

Es más que habitual ver a Jorge Javier y a Mila enzarzarse por tener pensamientos diferentes sobre un tema común. Eso sí, normalmente se todo se queda en una anécdota, pero, ¿será cierto que Jorge Javier le va a quitar la sección a la colaboradora?.