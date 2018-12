12 dic 2018

Como cada miércoles, Jorge Javier Vázquez ha realizado una reflexión en su blog de la revista 'Lecturas'. En esta ocasión, la visita que recibirá de Bertín Osborne para grabar una entrevista en su casa para 'Mi casa es la tuya', que se emitirá próximamente, le ha llevado a remover su pasado más remoto y a recordar su infancia.

Porque una de las cosas que subraya el presentador de 'Sálvame' -y de muchos otros espacios de Telecinco- es que los invitados de ese espacio concreto, son capaces de llegar hasta las profundidades de la infancia para ofrecer los detalles a los espectadores. Quizás, algo que no suele verse en las entrevistas al uso. Así que, está rescatando de su memoria los recuerdos por si Osborne le interroga al respecto.

Jorge Javier asegura que, al ponerse a hacer este ejercicio, se ha dado cuenta "de que mi infancia no fue idílica" y "que volver a ella no me hace especialmente feliz". No habla de traumas, pero sí de una serie de anécdotas, como cuando jugaban a velar el cadáver de Franco, que no le provocan que se le dibuje una sonrisa en la cara.

"Qué aburrimiento el temor que se le infundió a la gente y que caló de manera muy honda en mi padre, que evitaba siempre hablar de política. 'Tú no te signifiques', le decía mi abuela materna a mi tía, lo que quería decir que bajo ningún concepto se quejara en el trabajo, que no fuera una voz discordante. Que se aborregara, en definitiva", reflexiona.

Crecí bajo las órdenes de un padre severo"

Vázquez habla de ese padre y le define: "Crecí bajo las órdenes de un padre severo que en los estudios no me dejaba pasar ni una porque quería que consiguiera lo que él no logró: estudiar en la universidad. A esa tensión se le sumaba la angustia de sentir, en esa España gris, que me gustaban los niños en vez de las niñas. Cuarenta años después sigo recibiendo el mismo tipo de insultos".

Veremos qué nos ofrece cuando salga a la luz la entrevista con Bertín, pero seguro que no decepciona. Porque Jorge Javier es de los que se abren al gran público sin ningún tipo de problema. Sabe que se debe a ellos, porque eligió dedicarse a este mundillo.

Más noticias de Jorge Javier Vázquez...

- 'GH VIP': Jorge Javier Vázquez se enfrenta al público en pleno directo

- Jorge Javier Vázquez: "Vivo el éxito sin olvidar lo que pasó antes"

- Jorge Javier Vázquez reflexiona sobre las críticas que está recibiendo en 'GH VIP'