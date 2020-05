13 may 2020 sara corral

Albert Barranco se ha convertido en uno de los concursantes favoritos de esta última edición de 'Supervivientes 2020'. El joven, que comenzó en este mundo al participar en 'Mujeres Hombres y Viceversa', ha sabido hacerse un hueco gracias a su buen compañerismo y carisma. Aunque no lo sabe, Albert tiene algún que otro frente polémico abierto en España. Pero anoche, ajeno a todo, se derrumbó al recordar uno de los episodios más duros de su infancia.

"He intentado sacar el lado positivo a todo, pero en días así tan negativos y tan negros...", comenzaba diciendo el joven mientras bajaba la mirada, a lo que añadía: "La gente no se imagina lo duro que es esto. Este aire que te levanta del suelo, me recuerda a la primera semana que fue la peor de mi vida...".

El superviviente, que está muy bajo en fuerzas, sorprendió a la audiencia tras desvelar, entre lágrimas, lo difícil que fue para él la separación de sus padres. "Es algo que tenían que decidir ellos y con el tiempo lo entendí. Pero me distancié de mi padre y de mi madre", decía entre sollozos.

Tras uno de los momentos más emotivos del joven en la isla, Albert pedía perdón a sus padres por la actitud que tuvo durante su adolescencia, y añadía: "Me siento con culpa siempre por la última vez que ingresaron a mi abuela en el hospital. Quizás no estuve el tiempo que tenía que estar".

Quedan pocas semanas para que el concurso finalice, y la energía y la fuerza van escaseando. Lo que Albert no sabe es que le espera algún que otro problema a su llegada a España.