18 jul 2019 sara corral

Gloria Camila está en el punto de mira, y es que cada vez son más las especulaciones y supuestas infidelidades que la acusan de traicionar a su exnovio Kiko Jiménez. La última, la infidelidad con Albert Barranco, exparticipante de 'Mujeres Hombres y Viceversa'.

Ayer,en el plató del programa, Albert decidió sentarse y contar toda la verdad sobre ese supuesto affaire, y lo hizo de una manera que dejó helado a todo el público.

"Me canso y quiero dar la cara, me están llamando montajista y personas muy cercanas a Gloria me han dicho que me van a demandar", comenzó diciendo Albert. Rápidamente, todos los colaboradores le hicieron la esperada pregunta: "¿Le ha sido Gloria Camila infiel a Kiko contigo?","Sí", respondió él contundente.

"Estuve un día en Barcelona, recibí un mensaje de Gloria y me dijo que si quería que nos viéramos para cenar solos o lo que sea", comenzó a relatar el exparticipante mientras Kiko, desde otra sala, no podía creer lo que estaba ocurriendo.

"Pero lo importante, ¿Qué pasó después de la discoteca?¿Desayunasteis juntos?", le preguntó Nagore Robles, palabras a las que Albert respondió: "Nos liamos y no voy a contestar si pasó algo más ni aquí ni en ninguna parte"

Parece que todas las preguntas sobre las infidelidades de Gloria están teniendo respuesta, ahora tendremos que esperar a ver si la joven quiere manifestarse al respecto.

Más noticias sobre Gloria Camila...

- Las primeras imágenes de Kiko Jiménez y Sofía Suescun

- Las duras palabras de Kiko Jiménez sobre su ruptura con Gloria Camila