13 may 2020

Lo intentaron, pero no salió. Algunos, incluso, llegaron a decir que el lío entre Hugo Sierra e Ivana Icardi en 'Supervivientes 2020' (las sospechas de embarazo) no era más que un montaje para coger peso en el concurso. Y quienes se ampararon en esta afirmación, puede que anoche cambiaran de opinión, porque el uruguayo tuvo un gesto que no va a olvidar la que ya es su expareja.

Ambos estaban en la cuerda floja de la nominación, que tendrá lugar mañana durante la gala. Él resultó ser el salvado por la audiencia, quedando eximido de ese riesgo de que su participación llegue a su fin. Ella, aún puede ver cómo Lara Álvarez le pide que se despida de sus compañeros. Eso fue lo que rompió por completo a Hugo.

"Lo merecía igual que yo, es una guerrera con todas las palabras. A mí me hubiese gustado que se salvase ella. Pensé que se iba a salvar y espero que se quede el jueves", manifestaba sin poder contener las lágrimas y terminando por fundirse en un abrazo con ella, dejando las rencillas de estos días en el olvido.

Así ha sido el momento de la salvación de @HugoGHRV ¿Qué te parece?



Prefería otro

— Supervivientes (@Supervivientes) May 12, 2020

Fue una noche de lo más emotiva para él, realizando ciertas confesiones sobre su vida privada. Empezando por reconocer su parte de culpa en los fracasos de sus relaciones con las dos madres de sus hijos. "Si hay algo que me caracteriza es que soy sincero y no me escondo. Me siento bastante culpable por las dos veces que he fracasado aun teniendo hijos pequeños, porque si no funciona es evidente que las dos partes no han puesto todo y tienen la culpa", eran sus palabras.

También explicó que no tiene mucha relación con Micaela, la mayor de sus dos hijos y que nació fruto de su romance con Leslie Graf. Algo que no quiere que se repita con Martín y por lo que, quizás, deba empezar a enterrar el hacha de guerra con Adara Molinero.