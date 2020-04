15 abr 2020 sara corral

Hugo Sierra volvió con fuerza a los platós de televisión para defender a la que fuera su chica, Adara Molinero. Mientras la joven concursaba en 'GH VIP 7', el vivió momentos muy duro y difíciles al ver como su chica se enamoraba de un apuesto italiano, Gianmarco Onestini.

Tras varios meses de dolo y duelo, el uruguayo saltó a las playas de Honduras para concursar en 'Supervivientes 2020', donde parecía haber encontrado al amor. O al menos eso creíamos antes de ver esto.

Hugo Sierra comenzó fuerte en las playas de Honduras, si es que, al poco de llegar, no pudo evitar fijarse en una guapa italiana que, casualmente era la expareja de Gianmarco Onestini. Él e Ivana Icardi, protagonizaron apasionados momentos en la isla, algo que parece haber llegado a su fin.

Esta dos últimas semanas han sido algo difíciles en lo referido a convivencia, y eso parece haber pasado factura a la pareja que ya protagonizó algún que otro encontronazo, pero anoche sorprendieron a todos. Hugo le ha pedido a Ivana que no se metiera más en las discursiones que el tiene con los compañeros, a lo que decía: "No eres la abogada del diablo para decirme lo que tengo que hacer y cómo tengo que hablar con la gente".

Hugo, muy enfadado, continuaba diciendo: "Si yo tengo un lío con otra persona, no te metas porque yo no me meto cuando lo tienes tú. Tú déjame tranquilo y no me señales como si fuera culpa mía. No eres la abogada del diablo para decirme lo que tengo que hacer y cómo tengo que hablar con la gente. Me molesta porque no es un tema tuyo", a lo que Ivana ha sentenciado: "Yo soy así, o tomas o dejas, pero no me tienes que estar enjuiciando".

¿Será esto el principio de un fin? Seguiremos atentos.