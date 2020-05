15 may 2020

Lo que comenzó siendo puro divertimento para Michael Bublé y su mujer, Luisana Lopilato, se ha convertido en una pesadilla. A principios de la cuarentena, el matrimonio decidió realizar unos vídeos en directo para estar con contacto con sus 'followers' en estos tiempos tan complicados. Sin embargo, una de esas grabaciones que daba pie a que los internautas cargaran contra el cantante, acusándole de un comportamiento violento con su esposa, y la defensa de la familia de ambos hacia el artista, ha desembocado en una guerra difícil de parar y que les tiene atemorizados.

Era ella misma quien, en un vídeo en el programa de la televisión argentina 'Intrusos' explicaba este miércoles que hay quienes se han pasado de la raya de lo tolerable y que han recibido amenazas muy fuertes que les impiden vivir tranquilos. "Me da miedo", decía con un tono de seriedad innegable.

Desde su casa de Canadá y en esa intervención mediante videollamada, detallaba: "Me mandaron fotos con armas diciendo que iban a matar a Mike cuando fuéramos a la Argentina. 'Te vamos a dar una paliza, te vamos a matar', decían". Unas palabras mayores que no están justificadas bajo ningún concepto.

"No es lindo que te amenacen de muerte, aunque no sea verdad. Me da miedo por mi familia, Argentina es mi país. Mi familia sufrió mucho y solo hay tiempo para el amor", añadía Luisana, a la que sus seguidores no tardaban en mandar sus mejores deseos en esas mimas redes sociales en las que empezaba toda esta dramática situación.