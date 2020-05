16 may 2020 sara corral

José Antonio Avilés ha sido una de las grandes estrellas de este 'Supervivientes 2020'. El colaborador de 'Viva la vida', entró en la isla pisando fuerte generando las primeras peleas entre los concursantes, algo que le llevó a convertirse en favorito. Sin embargo, lo que nadie esperaba, es que saliese a la luz el pasado tan oscuro que el joven escondía.

Tras haber ganado algún que otro nuevo enemigo dentro de la isla, ayer, José Antonio Avilés recibió una gran amenaza por parte de Mila Ximénez. Y es que meterse con su hija Alba es demasiado peligroso.

Ayer, la colaboradora tuvo que ver en directo unas imágenes de hace algunos años, en las que José Antonio hablaba en una cadena cordobesa sobre la herencia de su expareja, Manolo Santana, y sobre su hija, Alba.

Ha sido entonces cuando Mila no ha podido evitar estallar, y lo ha hecho diciendo: "Tú no te preocupes por la herencia de mi hija y la herencia que le pueda dejar Manolo. Desde luego no va a tener la misma herencia que tú porque no le vamos a dejar ni pantanos, ni barcos, ni coches de caballos, ni un camping".

Enfadada, la periodista se dirigía a cámara, y bajo la atenta mirada de sus compañeros añadía: "Gracias a Dios yo no he hecho nunca dinero sucio, ni dinero b, ni cajas b. Además eres tan ridículo que presumes de que te han detenido. Es la primera vez en la vida que veo a alguien presumir de que es un delincuente".

Mila no ha dudado en mandarle una fuerte advertencia al exsupervivientes que ya está volviendo de Honduras. "De mí lo que quieras. Pero lo llevo diciendo hace mucho tiempo… Todo lo que vaya contra la intimidad, el honor o lo que me salga a mí del mismísimo contra mi hija Alba, me querello y te ejecuto la nómina y el pelo. Ahí voy a muerte", sentenciaba la colaboradora.

¿Que tendrá que decir José Antonio de esta nueva acusación cuando llegue a España?