14 may 2020 sara corral

José Antonio Avilés se había convertido en uno de los concursantes favoritos de 'Supervivientes 2020', ha causa del juego que daba dentro de la isla. Sin embargo, hace un par de semanas comenzaron a salir ciertas informaciones que no le dejaban en muy buen lugar, y que incluso podrían hacerle acabar en la cárcel. Mentiras, falsificación de documentos y estafas, eran algunos de los cargos que se hacían contra él. Y ayer, por primera vez, José Antonio se sentó a hablar para resolver todas las dudas.

Al comenzar la emisión, José Antonio pedía la palabra para sorprender a todos diciendo: "He cometido errorres. . La mentira es el camino fácil y no te lleva a nada. Pero tengo 24 años y si tengo que pedir perdón, lo pediré . Asumiré y reconoceré lo que realmente yo he hecho. Explicaré por qué yo creé una vida paralela".

A partir de ese momento, Jorge Javier fue preguntándole, una a una, todas las mentiras de las que se le acusaba. Y sin duda, una de las que más sorprendió fue su afirmación de que no era periodista y había mentido a sus compañeros, e incluso a su madre, con un título a distancia que nunca realizó.

"Yo debo dinero. Pero no he estafado. Antes de venir aquí yo dije que debía dinero que desde hoy se está pagando porque antes no he tenido un móvil donde hacer transferencias", continuaba añadiendo el joven sobre todas las estafas de las que se le acusa.

En una noche llena de reproches para el joven, no faltó una de las mayores polémicas que han tenido lugar esta semana: el supuesto affaire que él había tenido con Antonio Pavón, y que le contó a Isabel Rábago. "Todo eso que dicen es mentira", decía José Antonio, a lo que añadía: "solo le seguía la broma de un compañero".

José Antonio ha pedido perdón públicamente a todos aquellos que se han podido ver afectados por esta situación. Pero, ¿esto quedará así? ¿Qué pasará a su regreso a España?