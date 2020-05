17 may 2020 sara corral

Mercedes Milá ha sido durante muchos años una de las presentadoras más queridas de la televisión. Aunque siempre ha intentado mantener su vida privada al margen haciendo eco de su independencia, la periodista siempre ha compartido sus mejores y peores momentos junto a la familia. Hoy, ha querido felicitar de esta manera tan especial a su ahijada, Ana.

"Fue en una de las cafeterías de Madrid que más me gustaban entonces: 'California', en la calle Goya, un lugar que ya no existe, donde mi hermana Reyes y su marido, Paco Enrich, me dijeron si quería ser la madrina de aquella niña que acababa de nacer", comenzaba escribiendo la periodista al pie de esta bonita fotografía.

Ana cumple 29 años, y aunque Mila no ha podido celebrar este día tan especial junto a ella a causa del confinamiento, no ha dudado en hacer un repaso sobre lo especial que le ha dado durante toda su vida. "Fue la primera nieta de mis padres, nuestra primera sobrina. En aquellos momentos que recuerdo bien, aquel día de primavera, sentí que adquiría una gran responsabilidad que aún hoy me dura", añadía.

"Quizá, al final, at the end of the day, como dicen los ingleses a los que las dos queremos tanto, lo mas valioso que vas dejando a un ahijado durante toda la vida es el amor, la llave de todo lo importante", decía muy emocionada Mila, a lo que terminaba diciendo: "estoy profundamente orgullosa".