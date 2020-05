18 may 2020

¿Quién le iba a decir a Fani Carbajo cuando entró en 2020 que iba a experimentar una subida por las cumbres de la fama tan meteórica? La famosa "Estefaníaaaa" de ese grito de Christofer en 'La isla de las tentaciones' (las parejas que rompieron tras su paso por el programa) al ver que le estaba siendo infiel se ha convertido en uno de los 'must' del mundo del corazón en lo que llevamos de año. Mucho más después de su paso por 'Supervivientes' (así fue su expulsión).

El pasado fin de semana, se sentó en el plató de 'Sábado Deluxe' para relatar cuánto de trágica fue infancia marcada por las adicciones de su madre y las palizas que la pareja de este les daba a ambas. Al menos, ese fue el relato que ofreció ante un Jorge Javier Vázquez y sus colaboradores que enmudecieron.

"Mi madre volvió con su exnovio, el padre de mi hermana Natalia, y yo tuve que ver las palizas brutales que le daba a mi madre. También me pegaba a mí, me hacía sangre, me tiraba de los pelos", daba detalles de esos capítulos violentos de los que ella también habría sido víctima., y que no fueron lo único a lo que tuvo que hacer frente en esa infancia y juventud.

Fani relató cómo, con tan solo seis años, le tuvieron que hacer un lavado de estómago después de haberse tomado unas pastillas que confundió con gominolas: "Me comía una yo, y le daba una a mi hermano: 'Una para mí, una para ti, una para mí, una para ti'. Me tuvieron que hacer un lavado de estómago".

"El teléfono mío y de mi hermana Rebeca lo tenían en el centro donde mi madre iba a buscar metadona. Me llamaron a las 10 de la mañana diciéndome que habían localizado el cuerpo de mi madre. Dos personas no pueden poner la misma denuncia, la pone mi hermana y comienza la investigación. Creo que mi madre fue asesinada", explicaba sobre el desenlace de su madre.

Una historia que, sin embargo, su hermana desmentía ayer en 'Socalité'. Rebeca aseguraba que Fani estaba mintiendo sobre cómo sucedieron los acontecimientos en ese trágico fin de su madre, pero sin desvelar cuál fue, según ella, la realidad de los hechos.