30 mar 2020

Las imágenes emitidas anoche por 'Supervivientes 2020' de Fani Carbajo, muy débil, muy flaca y sufriendo un desmayo como consecuencia de una ataque de ansiedad (Rocío Flores sufría uno hace unos días), causaban una enorme preocupación en Madrid, y mostraban la que habían sentido sus compañeros en Honduras durante la dura escena.

La concursante de 'La isla de las tentaciones', se metía en el agua con la firme intención de pescar y poder dedicar la hazaña a u hijo, que estaba de cumpleaños. Sin embargo, la vitalidad con la que se dirigía a hacer la tarea se esfumaba de manera repentina y tenía que ser sujetada para no desplomarse.

"Estoy como ida, no me sueltes", se escuchaba como decía Fani poco antes de desvanecerse y no reaccionar a los estímulos de sus compañeros, que trataban de hacerla volver en sí. Estos le hacían preguntas a las que era incapaz de contestar, generando un enorme nerviosismo entre todos.

La situación obligaba al médico a entrar en escena, que confirmaba que había sufrido un ataque de ansiedad: "Te están jugando una mala pasada los nervios". Poco a poco, iba recuperando la normalidad y todo quedaba en una anécdota, como la escena similar vivida días atrás con Albert Barranco como protagonista.