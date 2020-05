19 may 2020

Además de contar los miedos por los que ha atravesado durante la cuarentena, Kiko Hernández reaparecía en la tarde de ayer en el plató de 'Sálvame' con algún que otro bombazo, de esos que le han dado peso dentro del programa, bajo el brazo. Uno de ellos, relativo a Lydia Lozano y que podría destrozarle su carrera. Una revelación que podría ser entendida como una traición y que provocó que esta se pusiera muy nerviosa.

¿De qué se trata? Kiko explicaba que, hace 15 años, a Lydia se le realizó un polígrafo, que jamás ha visto la luz, y en el que se desvelarían ciertos aspectos de aquella polémica historia de Ylenia Carrisi, la hija de Albano y Romina que socavó su reputación profesional y que tantos malos tragos le ha hecho pasar delante de las cámaras.

"Se blindaron las puertas. Firmé que nunca se iba a hablar de ese polígrafo. No voy a hablar del tema, pero si sale me iría a mi casa y no vuelvo", decía con contundencia y fuera de sí Lozano, que advertía que se realizó, en la época en la que trabajaba en 'A tu lado', con la condición de que jamás se emitieran los resultados.

Jorge Javier Vázquez no daba crédito, porque no tenía ni idea de la existencia de ese documento secreto que le rogaba a Lydia que permitiera que viese la luz. Esta, sin poder dejar de llorar por la puñalada que acababan de asestarle, era tajante: "No voy a decir nada, si se emite me voy".

Un tema que va a traer cola en estas semanas y que va a poner al límite, una vez más, a una Lydia que de manera recurrente se convierte en el centro de los ataques de sus compañeros, quizás porque sus reacciones juegan a favor del espectáculo.