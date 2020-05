19 may 2020 sara corral

Toñi Moreno está pasando por uno de los momentos más felices de su vida. Y es que, la llegada de su hija Lola, hizo que la periodista pudiese cumplir su verdadero sueño. Ahora, a causa del COVID-19, todos hemos tenido que reinventarnos y descubrir nuevas facetas, algo a lo que ha decidido sumarse la presentadora que, a pesar de no estar ejerciendo el papel que le gustaría durante esta cuarentena, se ha sumado a un nuevo proyecto laboral que coge con mucha ilusión.

"Soy periodista, tengo 46 años. Acabo de parir, hace tres meses tuve a mi hija y he llamado a Raquel y a MAMIfit porque quiero llevar una vida saludable. No he hecho deporte nunca. ¿Suelo pélvico? La primera vez que lo escuché fue cuando hablé con Raquel y hemos pensado que era buena idea hacer un canal de Youtube primero porque así yo tengo el compromiso de hacerlo de verdad y que me dé vergüenza si falto y, segundo, para que todos vosotros lo disfrutéis", decía la periodista es su vídeo de presentación del nuevo canal de Youtube.

La periodista se ha sumado a esta nueva propuesta que mueve masas, y parece que con mucha ilusión. "Yo he sido un desastre siempre con el deporte. He tenido una maternidad ya con una edad y me cambiaba por dos de 20. Tengo lumbago, tengo ciática y termino antes diciendo lo que no tengo", decía Toñi entre risas a cámara.

Toñi ha decidido invitar a todos sus seguidores a sumarse a este nuevo reto que sin duda, dará mucho de lo que hablar. "Los lunes haremos ejercicios de movilidad; martes, hipopresivos en Instagram; miércoles, full body; jueves, core y suelo pélvico y los viernes cardio", les explicaba. Aunque sabe que va a ser un reto un tanto difícil, Toñi ha comenzado este nuevo proyecto con mucha ilusión.