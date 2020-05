22 may 2020

Lo de Antonio Banderas y María Casado ha sido un 'flechazo' televisivo. Ambos se conocieron en agosto de 2018 cuando la ex presentadora de TVE acudió a la Gala benéfica Starlite que organiza cada año el actor en Marbella junto a Sandra García San Juan. Desde entonces ambos han seguido en contacto y forjando una amistad que con el paso del tiempo se ha ido consolidando, hasta el punto de que Casado fue una de las invitadas en noviembre de 2019 a la inauguración oficial del Teatro del Soho Caixabank de Málaga que el actor celebró con el estreno del musical A Chorus Line.

El pasado 30 de marzo Banderas intervenía desde su casa en el programa de 'La Mañana' (TVE) para compartir con Casado y los espectadores su donación de 53.000 euros a su Málaga natal, para ayudar a luchar contra la crisis del coronavirus. Nada hacía presagiar que esa conexión iba a ser premonitoria.

El viernes 8 de mayo se filtraba el despido de la presentadora al frente del espacio matinal que llevaba liderando desde hacía casi cinco años. Una decisión que dio pie a muchas especulaciones, e incluso algunos quisieron teñir con tintes políticos, algo que con el paso de las horas y el silencio de la presentadora – hasta ahora siempre apolítica- perdió fuerza.

Aunque desde el ente público se aseguró que se encargaría de otros cometidos, su destino era incierto y no acorde a su trayectoria en la casa. Por eso, Casado que forma parte de la plantilla fija de RTVE, además de presidenta de la Academia de la Televisión, prefirió despedirse una semana después y emprender este apasionante proyecto dando un giro radical a su trayectoria televisiva. Así resume la periodista a este periódico lo que han sido estos últimos días: “Todo final es un principio y estoy feliz. Esta semana ha sido toda una lección de vida. Málaga me espera para seguir haciendo lo que más me gusta: televisión”.

Mucho tuvo que ver Antonio Banderas en esta decisión ya que no pudo rechazar su oferta para dirigir la productora televisiva vinculada al Teatro del Soho Caixabank. “En María he visto que tras la magnífica presentadora que yo había seguido durante años en televisión se hallaba una mujer inquieta, culta, y cargada de ideas interesantes. Intuí además que posee una capacidad fresca e innata para la gestión y la creación de espacios televisivos”.

El tándem ya ha empezado a trabajar con fuerza desde este lunes con jornadas maratonianas. Casado instalada en Málaga, de momento, está ilusionada porque sabe que este proyecto traspasará fronteras en cuanto se levante el estado de alerta. Banderas probó suerte en el cine de animación, aunque al final la taquilla no pudo sufragar los altos costes de producción y lo dejó.

Mejor le fue con Green Moon la productora destinada a un público más adulto cuyo último trabajo fue 'Autómata', un thriller de ciencia ficción que recibió cuatro nominaciones a los Goya en 2014. Nadie mejor que él para saber que el futuro de la televisión y el cine pasa por las plataformas de pago e Internet donde piensa apostar fuerte y cuenta con la ayuda de Casado que asume la dirección del proyecto y por tanto la cara visible.

Ninguno de los dos descarta ponerse delante de la cámara si es necesario. Una vez más a Casado el destino le ha cambiado en una semana. En febrero de 2005 cuando estaba renovando la tarjeta del paro en Barcelona le llamaron de Madrid para hacer un casting. Dos días después empezó a presentar el telediario. La historia se repite.