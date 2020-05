25 may 2020

Hasta que tuvo ese rifi rafe con Gloria Camila que saltó a los medios, Gema, la hija de Ana María Aldón, había permanecido en un segundo plano. La defensa, a su modo de ver insuficiente, de su madre en 'Supervivientes 2020', provocaba que saltaran chispas entre ellas. Y, de manera indirecta, que esta se sentara este fin de semana por primera vez en un plató de televisión.

No sabemos si estamos ante el nacimiento de un nuevo personaje televisivo o, simplemente, ante un hecho puntual. Pero lo cierto es que Gema acudió a 'Sábado Deluxe' y allí habló de todo lo concerniente al concurso que está realizando su madre. Empezando por la decisión de que fuera Gloria Camila y no ella quien la defendiera en las galas: simplemente, surgió así y todas estuvieron de acuerdo.

Gema, por supuesto, tocó el tema de la semana: el de los abusos de su abuelo y el drama que atravesó su madre durante su infancia. "Las palabras hacia mi abuelo me resultaron muy duras, no creo que se vaya a arrepentir porque es lo que sentía en ese momento. Si ella pensaba que lo tenía que decir... ella lo tendría ahí encerrado y quería liberarlo". justificaba el relato de la diseñadora.

La joven no tenía reparos en hablar de cuánto de duros fueron los comienzos de la relación de su madre con José Ortega Cano: "Todo el mundo estaba muy expectante porque mi madre llegaba nueva, no se la conocía. Como en todas las familias hubo un poco de recelillo. Lo pasó muy mal de primeras".

Eso sí, apuntaba a los medios como responsables de la presión, y no a la familia del diestro: "Por la prensa mucho peor que por la familia. En su momento estuvo muy mal porque no es justo ni plato de buen gusto para nadie, ella sabía su verdad y sabía lo que había. Ahora sí se lleva bien con la familia de José".

De la etapa en la que José estuvo en la prisión zaragozana de Zuera, también se pronunció. Sobre todo de la decisión que tomó Ana María al respecto de mudarse allí para estar más cerca de él: "Mi madre al saber que su marido entraba en Zaragoza me dijo que quería estar con él y yo me fui con ella. Lo vivió mal, no faltaba ni un solo día a verlo. Estaba deseando que fuera el vis a vis para ver a su marido".

Porque para Ortega Cano solo tiene buenas palabras llenas de cariño: "Siempre ha estado preocupándose, nunca me ha dejado desamparada, incluso económicamente. Me llama y me dice: 'Te falta esto'. Le tengo tanto cariño por haberme dado a mi hermano, le considero como un padre".

Gema aprovechaba que estaba ahí para ser ella quien aclarase esos rumores sobre un rumoreado 'affaire' con José Fernando, su hermastro: "No me siento cómoda hablando de él por la situación en la que está, pero eso es absolutamente falso. En ningún momento he mirado a José Fernando con otros ojos que no sean de hermana".