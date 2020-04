28 abr 2020

Hay quienes consideran que el matrimonio de Rosa Benito comenzó a hundirse el día que se fue a 'Supervivientes'. Era 2011 y la hoy exmujer de Amador Mohedano, que se hizo un hueco en la parrilla de Telecinco por el permiso que Rocío Jurado le otorgó de informar de su estado de salud en televisión, se ganó (aún más) el cariño y el favor del público, pero esa ausencia pudo hacer mella en una historia de amor por la que ha sufrido.

Dicho esto, no sabemos hasta qué punto a Ana María Aldón (el motivo real de su participación) le conviene convertirse en una réplica de Rosa que, a pesar de terminar abandonando 'Sálvame' por los ataques a su hija Rosario, sigue teniendo una silla y un hueco en otros espacios de Telecinco. Como hemos dicho, perdió su matrimonio, pero no el cariño de un público con el que conecta. Y con el que suple ese sufrimiento que le provocó la retransmisión de los últimos coletazos de su matrimonio.

Anoche, Ana María decidió hacer una imitación de Rosa. Y no sabemos qué tal le sentará a esta, porque, de tener que elegir un bando, esta se quedaría siempre con el de Gloria Camila y, a pesar de que la joven es la encargada de defender, oficialmente, a la mujer de su padre (y llevarse este pastizal cada semana), no parece que la relación pasé por su mejor momento a tenor de las críticas que le ha lanzado por los feos a su sobrina Rocío Flores.

Ya supimos que Aldón estaba intentado copiar la estrategia que llevó a Rosa Pepi a alzarse con el premio hace casi una década (aseguran que se llevó casi medio millón de euros y un coche) y que a esta no le hizo gracia, así que verla revolcándose en el barro como si fuera la ex de Amador y verbalizándolo por si alguno no estaba entendiendo la escena, va a traer cola... "Si mi concurso sirve para que venga alguien y lo copie, pues no me parece bien", fueron las palabras de la Benito en 'Ya es mediodía'.

Tras una jornada de pesca con Albert Barranco en el que se habían llevado un buen botín, ambos cantaban por Pimpinela y acababan revolcándose en la orilla del mar, emulando aquella estampa imborrable de Rosa y Amador cuando este fue a visitarla a Honduras. Uno de los momentazos de la historia del 'reality'.

El revolcón de Ana María Aldón y Albert Barranco en 'Supervivientes 2020'. pinit

Este es el revolcón original, el de Rosa Benito y Amador Mohedano. pinit

"Cómo Rosa Benito", gritaba Ana María, que no se cortaba en añadir: "¡Pero Barranco! ¿Qué tienes entre las piernas chiquillo?". Sus compañeros, se reían. Y, una vez terminado el espectáculo, mirando a cámara, Aldón decía: "Ese revolcón final se lo quiero dedicar a dos grandes personas: Rosa Benito y Amador Mohedano, os quiero". ¿Se lo habrán tomado ellos con el mismo humor?