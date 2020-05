25 may 2020 sara corral

Omar Montes saltó al mundo de la televisión tras darse a conocer su romance con Chabelita Pantoja, hija de Isabel Pantoja. Tiempo después de su ruptura, Omar decidió viajar a Honduras para concursar 'Supervivientes 2020', donde se proclamó ganador. Ahora, que las cosas se han puesto muy difíciles para todos, Omar ha sacado su lado más creativo para la cuarentena, primero compartió buenas ideas para mantener la mente ocupada, pero ahora, ha pasado a la acción con este gesto tan bonito y solidario.

Desde que empezó la cuarentena, Omar ha admitido haber recibido muchos mensajes de sus vecinos de Pan Bendito pidiendo ayuda tras haber perdido el trabajo. El joven, que no se lo pensó dos veces, comenzó a llevar bolsas de comida a los más necesitados.

Según ha comentado en su entrevista en el periódico 'El País', Omar está organizando un grupo con el que ayudar a los vecinos que peor lo están pasando. "La manera que yo tengo de agradecérselo es dar lo que tengo a los que más lo necesitan. Todo lo que yo gasto, siempre se me devuelve", decía en la entrevista.

"Estas cosas se hacen de corazón y no para que te aplaudan pero viendo que mucha gente se está motivando para hacer lo mismo creo que he conseguido lo que quería", decía el cantante ilusionado, y terminaba diciendo: "Estoy ayudando económicamente a mi gente más cercana y a otra gente de mi barrio que, por su situación, no puede hacer frente a bienes de primera necesidad. Además, estoy hablando con varias asociaciones de otros barrios para ver qué necesitan. Lo hago de corazón".