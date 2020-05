25 may 2020

Probablemente Roberto Leal sea uno de los rostros televisivos mejor considerados por el público español en la actualidad. Veinte años frente a las cámaras bien valen la confianza y su naturalidad y cercanía, el cariño que los espectadores le profesan. Con esa carta de presentación, a muchos no les sorprendió que fuese el elegido para ponerse al frente de 'Pasapalabra'.

Esta alianza ha supuesto la vuelta del concurso y del propio presentador a Antena 3, algo que, según nos cuenta el propio Leal, le ha traído muchos recuerdos. "Ha sido reencontrarme de pronto con una parte muy bonita de mi vida", reflexiona el periodista andaluz, que afronta esta nueva etapa con su habitual humildad.

"Lo más complicado siempre suele ser encajar en un formato que, ahora con su vuelta a Antena 3, cumple 20 años desde que aterrizó en nuestra televisión y que la gente conoce de sobra", nos cuenta. "Desde el principio me lo estoy tomando con mucho respeto para que sus fans sientan que la esencia de 'Pasapalabra' sigue siendo la misma", afirma sobre cómo abordó su llegada al concurso. Pero ¿por qué cree que fue él, y no otro, el elegido para retomarlo? "No sé, supongo que buscaban a alguien cercano y que acompañe a los concursantes e invitados con empatía".

Dice que la noticia de su fichaje la vivió contento, que se sintió "muy afortunado", pero habla de ello con cautela. "Había rumores de que mi nombre andaba en una lista de candidatos, pero realmente para mí no fue oficial hasta que me llamaron un día y me dijeron que era el elegido", relata sobre su aterrizaje en un formato que tanto la audiencia como la crítica ha respaldado en sus primeros días.

El estreno de esta nueva etapa fue en el 'prime time' de Antena 3, pero desde entonces se ha quedado en el hueco de la tarde, a las 20.00 h de lunes a viernes, que ha ocupado desde siempre. ¿Qué le han dicho en casa sobre el estreno? "Ya sabes cómo son las familias. Según ellos parecía que llevaba presentándolo muchos años, pero bueno, soy realista y sé que hay mucho margen de mejora y que esto no ha hecho más que empezar. Pero yo estoy feliz. Me siento muy cómodo porque es un formato que ya conocía como espectador", nos cuenta.

Se congratula además del equipo con el que trabaja y lo bien que están encajando. "La acogida del equipo ha sido maravillosa. Se nota que llevan muchos años trabajando juntos y han conseguido que en muy poco tiempo me sienta como uno más". Él por su parte, está poniendo toda la carne en el asador y trabajando duro para mostrar su mejor versión e ir "mejorando poco a poco. Es un programa que exige mucho a un presentador y estoy trabajando para ir creciendo junto a él".

En estas pocas semanas que lleva grabando ya ha hecho migas con el equipo y los invitados y le ha dado tiempo a divertirse. "Hay anécdotas en cada grabación porque es un programa en el que te pones a prueba constantemente, nos estamos riendo mucho y eso se va a transmitir seguro". ¿A quién le gustaría llevarse como invitado al plató? "Me gustaría convencer a nuestro padrino, a Matías Prats. No tiraré la toalla hasta conseguirlo", comenta.

Una temporada agitada

Para atendernos, el presentador ha arañado unos minutos a una agenda frenética en la que no hay tiempo para el descanso, fruto de la situación extraordinaria que vivimos estos días. Debido al Covid19 y a la cuarentena a la que nos hemos sometido en todo el país, los concursantes de 'Operación Triunfo' regresaron a sus casas sin que el programa hubiera terminado, así que estos días Leal, que conduce el talent musical en TVE, lo compagina con las grabaciones de Pasapalabra, de las que dice que "siguen siendo como las del primer día, con todas las medidas de seguridad y protocolo que se exigen en una situación así. Tenemos un equipo técnico reducido, el plató se limpia con ozono y ultravioleta, todos los invitados, concursantes y yo llevamos la mascarilla hasta segundos antes de empezar a grabar... Son días raros pero que pasarán y todo volverá a su ser, empezando por el público que en estos días también echamos de menos".

¿Cómo logra llegar a todo estos días? "Con mucha ayuda por parte de mi mujer, Sara, sin su comprensión y el concilio entre ambos, sería imposible. Es cuestión de organizarse bien. Supone un sobre esfuerzo pero la mejor manera de hacerlo es cerrando la etapa de 'OT' a la altura que merecen el formato, el equipo y los concursantes", reconoce.

Leal está casado desde 2015 con una compañera de profesión, Sara Rubio, con quien tiene una hija Lola, de ahora tres años y destaca la labor de equipo que hacen en casa para poder con sus respectivas carreras profesionales y la vida en común. "Sara y yo nos entendemos muy bien. Ambos nos dedicamos a lo mismo y estamos sabiendo organizarnos en casa con nuestra niña, Lola".

Ellos, como muchos otros, hacen malabares estos días para conciliar trabajo y familia. "Hay días mejores que otros, porque como en cualquier familia, tenemos las emociones a flor de piel, pero no podemos quejarnos. Se trata de saber qué necesita el otro en cada momento y de ser empáticos".

La empatía es quizá una de las fortalezas que más destacan de él quienes le conocen, porque, sí, también sus compañeros de trabajo hablan bien de él. "Tengo grandes compañeros que han pasado a convertirse en buenísimos amigos. Al final esto es lo que realmente te llevas de la profesión, la gente maravillosa que conoces y que te encuentras en el camino".

Le decimos que nos gustaría saber cómo es Roberto Leal cuando se apagan las cámaras y nos responde: "Suelo ser bastante cabezón para muchas cosas pero, sobre todo, creo que soy un tipo muy normal. No tengo gustos ni aficiones raras ni extravagantes. Soy feliz con lo que hago y estando tranquilo en familia, en casa, en mi tierra o tomando una cerveza con los de siempre".

¿Qué es lo que más ilusión le hace de esta nueva etapa que acaba de comenzar? "Los reencuentros, el aprendizaje, volver a empezar y asumir retos. Hemos venido a jugar y en ello estamos".