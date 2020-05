14 may 2020

Después de dos meses de parón, obligados por la crisis sanitaria, los concursantes y todo el equipo de 'OT 2020' ya está de regreso a la Academia para que el próximo día 20 se reanude el concurso donde lo dejaron. Pero, antes de retomar esa normalidad en el 'talent', todos se han sometido a un test para asegurarse de que todo estaba en orden. Y Noemí Galera se ha llevado una grata sorpresa.

La directora de la Academia ha dado positivo en anticuerpos, lo que quiere decir que el virus ha pasado por su organismo. Decimos que es una grata sorpresa porque ha pasado la enfermedad sin enterarse, asintomática como hemos escuchado tantas veces decir a lo largo de estas semanas.

Noemí lo ha revelado durante un directo con los seguidores del programa: "He dado negativo, pero lo he pasado. He salido muy poco de mi casa, un par de veces… Y he dado positivo en anticuerpos. No me he enterado de nada". Lo hacía antes de que viéramos ese reencuentro entre los concursantes con un abrazo entre todos ellos que provocaban que esta les recordara que es necesario comportarse según las nuevas normas marcadas por la higiene extrema y la distancia social, pero solo con respecto al resto de personas del equipo, no entre ellos.

Esta es la imagen del abrazo de los concursantes, que han dado todos negativo en el test del Covid-19. pinit

"La distancia social con nosotros hay que respetarla. Vosotros sois un núcleo familiar. No nos relajemos en ese sentido. Sigamos en la línea de las dos últimas semanas en las que estuvimos aquí", eran las palabras de Galera, que ya calienta motores para un recomienzo en el que no habrá público en plató y que contará aún con Roberto Leal, ya incorporado a 'Pasapalabra' en Antena 3 como presentador de esas galas virtuales.