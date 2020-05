25 may 2020

Poco después de que aterrizara en Honduras, hubo voces que se alzaron para señalar que al estrategia de Rocío Flores dentro de 'Supervivientes 2020', estaba claramente encaminada en lavar su imagen e implorar perdón a su madre en busca de una reconciliación (que por el momento ha encontrado esta respuesta). No han sido pocos los mensajes que le ha lanzado, a la desesperada, para tender un puente. Incluso, ha expresado arrepentimiento por si ha contado más de la cuenta.

Se acerca la final del 'reality' y sus compañeros ven en Rocío a una clara ganadora, sobre todo por la actitud que ha tenido con ellos durante todo el concurso que es ha permitido mantener optimismo y alegría en los momentos más complicados. Y en ese último empujón, la joven ha realizado unas declaraciones con las que implora que su madre le conceda esa oportunidad de acercarse, enterrando, de una vez por todas, el hacha de guerra que han esgrimido en los últimos ocho años.

Ayer era momento de despedirse de ese lugar donde han aflorado sus sentimientos. Donde "empezó todo", como ella misma recordaba, haciendo balance de todo lo que le ha hecho crecer a nivel personal la experiencia. "A pesar del dolor siempre hay que aprender a dejar todo atrás y a empezar de cero", decía Rocío en lo que sonaba a una declaración de intenciones para llamar la atención de su madre, a la que le está pidiendo la paz y sentarse cara a cara, a gritos.

"He podido reflexionar y a partir de ahora quiero que cambien muchas cosas respecto a mi familia", apostillaba, dejando la pelota de la reconciliación en el tejado de Carrasco que, recordemos, se ha mantenido impasible y callada ante todas las llamadas de atención de su hija desde una Honduras que, asegura, va a echar mucho de menos por todo lo que le ha cambiado su visión de la vida.

Lo más importante es la unión familiar y eso conlleva retomar relaciones que no tengo"

Y por si no hubiera quedado claro, Rocío lanzaba esta reflexión que va a dar mucho que pensar a su madre: "Lo más importante es la unión familiar y eso conlleva retomar relaciones que a día de hoy no tengo y básicamente es tener a mi familia conmigo, estar tranquilos y bien. Basta de guerras. Nunca he deseado tanto algo como esto que he lanzado al fuego y espero que 'Supervivientes' cumpla mi deseo". ¿Recogerá ese guante?

Lo cierto que es que alguien que conoce muy bien a Rocío Carrasco como es Terelu Campos, aseguraba en 'Viva la vida', horas antes de que viésemos estas imágenes de la niña, que ha echado de menos un poco de sinceridad en esta durante el 'reality'. Y se mojaba a la hora de opinar sobre por qué se habría mostrado tan tibia: "Creo que no lo ha hecho por lo que pueda pensar su padre o que su padre se pueda sentir traicionado por ella".

Terelu, que puede considerarse una voz más que autorizada para analizar el sentir de Carrasco, añadía: "Estuvo a nada de tener un acto de sinceridad y no lo ha hecho por no dañar a su padre. Públicamente madre e hija no deben pedirse perdón y en privado todo el mundo debería hacerlo".

Algo que puede interpretarse como que la madre estaría dispuesta, según qué condiciones, a que se produjera ese encuentro con el que solucionar las diferencias de un pasado que les ha amargado la existencia a ambas.