15 may 2020

Le guste más o menos, Rocío Carrasco no va a poder dejar de ser protagonista colateral de 'Supervivientes 2020' Ayer asistimos a una nueva discusión de Rocío Flores, en esta ocasión con Elena Rodríguez (que había sido su amiga durante toda esta edición del 'reality') con su madre de por medio, como tema de conversación. Y ya sabemos que, a pesar de que la relacion ella es nula, la joven ha sacado uñas y dientes para defenderla a lo largo del concurso.

Todo empezaba con una discusión entre Rocío y Jorge Pérez, y Elena dando la cara por este último. Flores le exhaba en cara: "Detrás de las cámaras no me dice nada y cuando están delante me pregunta por mi madre y mi padre". Pero aún había más, porque parece que la idea de la felicitación de cumpleaños a Carrasco, salió de la propia Elena, o eso es lo que se desprende de las palabras pronunciadas ayer.

"'Deberías felicitar a tu madre', me dijo, y yo estaba reventada por dentro. Al principio pensaba que lo hacía de forma inconsciente pero ya una, dos, tres... Me planteo que quiere joderme de verdad", sentenciaba Rocío, dejando al descubierto una nueva cara de Elena que, por supuesto, no dudaba en defenderse.

"Mírate más tu ombligo y no solo estés pendiente de lo que hacen los demás. Es, como Ivana, como las típicas vecinas que te espían por la mirilla para decirte en qué has cometido un error", le reprochaba la madre de Adara Molinero a su compañera de 'reality'. Y añadía que no tenía malas intenciones y que ha hablado con el resto de participantes de sus familias. "Sí, lo mismo es", lanzaba de soslayo al aire Rocío.

Rodríguez tenía la última palabra en esta acalorada discusión que va a marcar un antes y un después en su relación: "Me dan exactamente igual tu padre y tu madre, en esas polémicas yo no entro. No me interesan. Hablo de todas las familias, me interesa la parte humana. Normalízalo un poquito, normaliza el tema, porque hablo de sus padres con todos".