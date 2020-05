26 may 2020

Con la mente ya casi puesta en el final del 'reality' y después de más de tres meses de concurso, las emociones entre los supervivientes están a flor de piel. Mucho más si sale el tema de los sentimientos hacia esos seres queridos de los que se separaron el pasado mes de febrero. Y aún más si la relación es como la que Rocío Flores tiene con su hermano David.

Mirando al mar, Rocío, que hace unos días desvelaba que su hermano era la razón principal por la que se había embarcado en esta aventura, definía a David, quien para ella es un ser "muy especial" con quien ya conocemos la relación tan estrecha que tienen. "Transmite una luz... Es súper especial, todo el mundo lo dice", explicaba Rocío.

Sin borrar la sonrisa de la cara y sin poder contener la emoción, la hija de Rocío Carrasco añadía: "La bondad que tiene es él, ese sí que es mi otra mitad. Lo máximo que me he separado de él han sido 15 días y llevo 3 meses sin saber nada de él... Es lo que más me ha martirizado del concurso".

Porque todos sabemos que ella es el pilar fundamental de la vida de David. Él sufre cuando lo hace su hermana. Rocío sentenció día atrás sobre él: "Cuando vine pensé en mi hermano. Mi hermana tiene a su madre y a su padre pero mi hermano solo tiene una parte, y quiero ayudar en especial a mi hermano". Unas palabras que pronunciaba con dolor, pero sabiendo que ya queda muy poco para su reencuentro.