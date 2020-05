27 may 2020

Ha sido una de las primeras famosas españolas en hablar alto y claro sobre la importancia de quererse con el cuerpo que una tiene. Tania Llasera ha enarbolado la bandera del 'body positive' patrio en los últimos años. Pero ha llegado el momento de ir bajando kilos (como lo ha hecho, también en el confinamiento, Belén Esteban). Porque una cosa es que nadie tenga derecho a juzgar el aspecto físico de nadie, y otra que una empiece a sentirse incómoda consigo misma.

Esto último es lo que le ha pasado a la presentadora, que ha mostrado en su Instagram ese cambio que ha conseguido durante la cuarentena y que no es nada más que la punta del iceberg de la transformación física que pretende. Y, además de explicar qué le ha movido a empezar a bajar kilos, ha sido tan generosa con sus 'followers' como para detallar el método al que ha recurrido para lograrlo.

"Os cuento cómo y por qué he perdido peso... en pleno confinamiento. Objetivo: Bienestar - Estar Bien - equilibrar cuerpo y mente - alinearme con mi Salud", comienza Llasera antes de comenzar a explicar cuál era su situación cuando nos confinamos: "Entré en la cuarentena, que se convirtió en confinamiento, con kilos de más. Venían del verano pasado y con un extra navideño. Siempre me veo bien, pero estaba algo incómoda ya y no me cabía casi nada de mi armario".

Pues sobre la mesa el escenario, reconoce que el método elegido era uno al que llevaba un tiempo 'haciéndole ojitos': "Llevaba años informándome y coqueteando con el 'ayuno intermitente', (qué es y qué tipos existen) y con el encierro por COVID19, la primera semana me agobié tanto que perdí un par de kilos que me sirvieron de rampa de salida para tomarme en serio el #ayunointermitente (informaos primero)".

"Pensé: ya que me encierro en casa y cocino yo, controlo mejor lo que ingiero y cuándo lo ingiero. También ayudó que no hay cenas y fiestas, lo cual ayuda a evitar tentaciones. Así que me puse a ello", continúa antes de entrar en harina de en qué ha consistido su proceso: "Básicamente, en mi caso, no me suele gustar desayunar (al menos, antes de dejar de fumar), así que aprovecho las horas de sueño y las sumo a mi no desayuno (solo un café o dos) y bebo mucha agua. Intento ayunar 16 horas cada día y me va genial".

"Mi ventana de comidas es de 14h-20h más o menos. Y almuerzo, meriendo y ceno pronto con los niños. Me sienta genial tener el cuerpo vacío, entreno tres días a la semana en ayunas y estoy llena de energía. Muchas veces, ya como casi sin hambre. Es impresionante como el cuerpo tira de las reservas disponibles", relata Tania en un post que ha generado cierta controversia en los comentarios.

"Ahora, despés 70 días de ayuno intermitente, puedo decir que me sienta bien: estoy llena de ideas, de energía, me siento ligera y estoy feliz de estar cómoda en mi piel. Yo he perdido 10 kilos... No me gusta medirme, pero tenía curiosidad", pone cifra a sus logros antes de hacer la advertecia seria de que nadie se lance a la aventura sin tener el respaldo profesional pertinente: "Os recomiendo que os informéis, y si os va bien lo intentéis. No soy médico, ni especialista pero el #ayunointermitente, escuchar #mantras por la noche antes de dormir y hacer #ejercicio me han ayudado TANTO en este #confinamiento... que no tengo palabras".

"Sed responsables de vuestra salud y tened cuidado por favor. Me da cosa recomendar 'no comer'... Yo sí que como, y mucho. Solo que ya no a todas horas. La salud debe ser siempre lo primero, mental y física; por ese orden. Os quiero, suerte y Salud herman@s", remata su publicación esta nueva versión de Tania, renovada aprovechando las semanas de encierro forzoso.