24 sep 2018

Tania Llasera ha vuelto a reivindicar la diversidad de cuerpos y las curvas con una de sus recientes publicaciones de Instagram. Todo un mensaje 'Body Positive' con el que la presentadora ha querido responder a sus 'haters' en las redes sociales.

Y es que muchos critican que la presentadora no defendiera tanto las curvas antes como hace ahora. Una afirmación con la que la presentadora se ha mostrado muy en desacuerdo y por la que ha querido volver a reivindicar la etiqueta 'curvy'.

Con el objetivo de zanjar dicha polémica, Llasera ha compartido en Instagram una fotografía en la que aparece en bata y que ha acompañado de un contundente mensaje a favor de las curvas.

"Buenos días así de sencilla y muslona, siendo 'curvy and proud', muchos son los que me preguntan que porque no defendía las curvas antes de ser curvy y se equivocan. Llevo toda mi vida fluctuando en peso, sin ninguna enfermedad, simplemente hay épocas que como más y otras menos. Nunca me he visto ni mejor ni peor por los kilos porque siempre soy yo. Soy o una yo mejor alimentada o una yo menos alimentada porque ando más liada, sin más".

"No es que sea abanderada de nada, sencillamente me gusto, me caigo bien y eso es lo más sano. Como bien, duermo bien y tengo la conciencia muy tranquila. Siempre he pensado que la gente es bella, somos fascinantes, seamos de la talla que seamos. Y nadie merece el juicio de peso ajeno, ni 'gordis' ni 'delgadis' (que a veces la gente se cree con más derecho a decirle a una mujer delgada que le 'falta un puchero', que a una curvy... a la que no se lo dicen a la cara, más bien a la espalda aunque siempre hay algun@ valiente 'que guapa eres de cara'. Así que seamos agradables los unos con los otros, hagamos el mundo un poco mejor, y centrémonos en lo nuestro en vez de en lo de al lado".

Una nueva lección para sus 'haters' con la que la presentadora ha vuelto a reivindicar la belleza real y con la que anima a sus seguidores a decir adiós a los complejos y hola a la buena autoestima.

