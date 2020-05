28 may 2020 sara corral

Mario Vaquerizo y Alaska son una de las parejas más icónicas y seguidas de nuestro país. Ambos, que se han ganado a la sociedad con su naturalidad y espontaneidad, han hecho de esta cuarentena el momento ideal para redescubrir facetas desconocidas. Incluso nos han sorprendido con un cambio de imagen. Pero hoy han querido celebrar su aniversario de boda, y lo han hecho con estas bonitas fotografías.

"Tal día como hoy del año 2011 nos casamos en el registro civil de la calle Pradillo, con dos días posteriores de celebración", comenzaba escribiendo la cantante en su cuenta personal de Instagram, a lo que añadía: "Aunque para nosotros las fechas a celebrar son la del primer beso y la de nuestra primera boda en Las Vegas".

Mario y Alaska celebraron en varias ocasiones su boda, y a cual más especial y divertida. Es por ello que sus amigos no olvidan este magnífico día. "El no haberlo recordado no es porque no le de importancia y me reafirme en haberlo hecho sino que cuando uno es viejo son tantas las fechas que recordar igual de importantes", decía Mario.

"En fin... que estoy muy feliz. Mil gracias a Alaska por dejarme formar parte de tu vida... y a las amigas gracias por el recordatorio", sentenciaba Mario al pie de foto de estas bonitas instantáneas de la boda.