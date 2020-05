28 may 2020

Sucedía el martes. Por la tarde. Sara Carbonero, dando simplemente las buenas tardes en portugués, decidía mostrar su cambio de imagen. Ese que supone dejar a la luz las cicatrices que ha dejado la enfermedad en ella. Un gesto que va mucho más allá de un cambio de look. Un paso al frente mostrando una valentía que ha sido reconocida por muchos de esos amigos famosos que siguen a la manchega en Instagram.

Por supuesto, la primera, como si tuviera el dedo preparado para 'disparar' en ese botón de publicar, era Isabel Jiménez: "Y no hay luz más bonita que la tuya. Love you siempre, comadre". Su inseparable amiga desde que comenzaron en Informativos Telecinco, ha estado muy cerca de ella durante este camino que empezó hace un año. Jamás ha soltado de la mano a una Sara que le ha agradecido, por activa y por pasiva, su incondicionalidad.

"Anda hija, que no se puede estar más guapa ya", escribía Eva González. Unas palabras que respaldaba, con otras muy similares, la actriz Natalia Sánchez: "Y cuando parecía que no se podía ser más bonita...". O las de la modelo María José Suárez: "A esa cara no le hacen falta complementos. ¡Yo te veo más guapa si cabe!".

A Chenoa le bastaba un "luz, pura luz", para remarcar el éxito de esta foto de Carbonero. Amaia Montero, tras un sinfín de emoticonos de sorpresa, no podía menos que resaltar que, como siempre, la periodista estaba "preciosa". La misma palabra que empleaba Cristina Pedroche, otra de las muchas compañeras de medio televisivo que se sumaban al apoyo a Sara por su decisión de mostrarse sin artificios.

"Tan bonita como siempre y brillando más que nunca", escribía al lado de la instantánea Ariadne Artiles. "Madre mía que guapa" (Amelia Bono), "Bella mía" (Raquel Sánchez Silva), "No puedes ser más bonita por dentro y por fuera" (Tamara Gorro), "Así, Sara, maravillosa. Y fuerte, como siempre. Con la cabeza bien alta" (Carme Chaparro)... ¿A alguien le queda duda de que Sara nunca ha estado sola en su lucha?