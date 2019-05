23 may 2019

Son inseparables desde que comenzaron a trabajar juntas en Telecinco. De hecho han pasado muchos años. Incluso, han visto como su día a día dejaba de estar, si quiera, en la misma ciudad. Pero el hecho de que Sara Carbonero se fuera hace casi cuatro años a Oporto no ha impedido que siga manteniendo una amistad, casi fraternal con Isabel Jiménez.

Han sabido estar la una para la otra en cada uno de los acontecimientos de sus vidas. Ahora que Sara está atravesando uno de los peores momentos -acaba de ser operada de cáncer de ovario-, por no decir el más amargo, Isabel no iba a dejarla de lado. No nos cabía la menor duda. Fue una de las primeras en escribir junto a esa foto en Instagram en la que anunciaba que tenía cáncer. "Mi luz bonita… qué valiente eres", le escribía.

Ayer, poco después de que desde la Clínica Ruber Internacional emitieran ese parte médico asegurando que todo había salido bien, que en los próximos días la periodista recibirá el alta y que tendrá que recibir tratamiento durante unos meses, Jiménez llegaba al centro médico para estar junto a ella.

Con gesto serio, en el asiento de copiloto de un coche a cuyo volante iba su marido, Álex Cruz, llegaba a última hora de la tarde. La presentadora de Informativos Telecinco ocultaba su preocupación tras unas gafas de sol, pero no podía evitar ser captada por los fotógrafos. Porque esa relación que hay entre ambas suscita el interés de cada uno de los movimientos que cada una hace por la otra.

